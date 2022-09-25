宜蘭》回收物創意改造 礁溪千歲團俏皮走秀

77歲陳瑞乾（右）穿「爆米花裝」，坐輪椅走秀。 （記者蔡昀容攝）

2022/09/25 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕九九重陽節快到了，宜蘭縣礁溪鄉吳沙社區和頭城家商美容科學生合作，運用社區資源回收物製作服裝，讓三十五名長者穿上走秀；最年長者高齡九十歲，平均年齡八十三歲，總和超過千歲；有長者因中風行動不便，仍穿爆米花裝坐輪椅走秀，向台下熱情揮手，令人感動。

吳沙社區發展協會舉辦「環保久久時尚show」，走秀前，頭商餐飲科學生帶來「創意調酒」表演，背景音樂捨棄西洋歌，改播陳雷台語歌「歡喜就好」，讓長者融入氣氛。

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頭商美容科學生陪同下，長者利用紙箱、不織布、紙巾等材料，製作禮服、戰士、農產品、速食等主題服裝；蘭陽戲劇團導演蔣建元則指導走秀，長者一個個上台擺POSE，氣勢十足。

七十七歲陳瑞乾因中風不良於行，仍穿「爆米花裝」坐輪椅走秀，隨音樂節奏舞動雙手。扮成戰士的八十八歲吳坤鍾認為，全球暖化下，政府推廣環保意識，大家透過活動實踐環保，很有意義也較具效果。

協會理事長吳嘉玲說，在長者眼裡，年輕人有很多表現舞台，這次透過重陽節，社區提供舞台讓長者知道，活到九十歲還是能充滿自信的發光。長者們也都很投入，還有阿嬤開玩笑，結婚都沒穿這麼漂亮。

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