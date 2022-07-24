高雄亞灣新休憩園區 海洋天堂啟用

海洋天堂加油站造型水槍非常吸引孩童，在沙坑遊戲後可在此沖洗。（記者許麗娟攝）

2022/07/24 05:30

中油打造邀親子同樂 加油槍化身為水槍 油桶造型座椅 邊玩邊欣賞港灣美景

〔記者許麗娟／高雄報導〕亞洲新灣區的中油海洋天堂休憩園區昨揭牌啟用，佔地一．二公頃，設置了六大海洋生物主題遊戲區，共十七項遊具及體健設施，還能一邊盪鞦韆一邊欣賞高雄港灣美景。

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園區設有珊瑚攀爬網、空中滑軌及泡泡、海蜘蛛、水母、火箭魚、尋寶船遊戲區等，融合中油元素，以紅、藍、白色為基調，常見的加油槍化身為水槍，休憩座椅是油桶造型，並全台首創結合5G AIoT，可用手機體驗互動式的尋寶遊戲。

佔地1.2公頃 有17項設施

民眾王先生一早帶著三個小孩到海洋天堂遊玩，他說，溜滑梯設了很多條，且一改傳統要爬階梯，而是讓小孩子攀繩而上，多了冒險的樂趣，小朋友玩得很開心；空中滑軌的座椅也有安全扣環，家長讓孩子體驗時相對覺得安心，且鄰近高雄港，景色非常漂亮，只是最近白天氣溫炎熱，因園區照明開放至晚間十點，會考慮日後接近傍晚或晚上再帶孩子來遊玩。

園區照明至晚間十點

中油董事長李順欽表示，中油是高雄的在地好鄰居，打造安全、讓家庭共融、親子同樂的遊戲天堂，是送給高雄的禮物，他說，油品當燃料的時代過去了，配合國發會台灣二○五○淨零碳排策略，將持續朝向節碳節能目標，把油品變成石化品，再優化後成高級材料，未來將從為大家「加油」，改變成「充電再上路」，不會因電動化及新能源的趨勢而與民眾脫節，並將持續發展氫能、地熱等潔淨能源。

佔地一．二公頃的海洋天堂，遊具以海洋生物如水母為意象。（記者許麗娟攝）

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