嘉義縣市高中以下 5/23~5/29採遠距教學

2022/05/21 05:30

〔記者蔡宗勳、王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情將進入高峰，嘉義縣政府前晚宣佈，高中、國中小和公立幼兒園五月二十三日至二十九日暫停實體課，改採一週遠距教學，嘉義市政府昨上午也宣佈跟進，下週起高中職、國中小及公立幼兒園暫停實體課，改採一週遠距教學。

縣、市先後宣佈暫停實體課

嘉市長黃敏惠說，如家長有照顧上的困難，學校、幼兒園仍提供學童到校的協助，非營利、準公共和私立幼兒園，可自主決定暫停實體課程，但希望能考量家長需求，提供學童到校的協助；補習班與課照中心建議改採線上學習，如有實體教學需求，請做好防疫；授權國小各校「防疫長」可調整畢業考和施打疫苗日期。

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嘉縣長翁章梁表示，下週暫停實體課期間，嘉縣兒童疫苗不停打，其中新增BNT疫苗五至十一歲接種，二十五日起在大型校園接種場次及四十五家兒童疫苗接種合約院所同步開打，希望在六月十一日前完成五至十一歲近兩萬名學童接種。

兒童疫苗不停打 BNT週三起開打

嘉縣今天上午九至十二點在朴子國小、明天上午九至十點在民雄衛生所加開六至十一歲兒童莫德納疫苗接種站。目前嘉縣六至十一歲莫德納疫苗學童接種六六○九人，接種率三十八％，無不良反應通報。嘉縣昨新增六七九例確診，嘉市昨新增三六一例確診。

有家長投訴，嘉市某文理短期補習班拒收已繳費確診痊癒回歸學生，家長認為補習班排擠確診者，造成孩子心靈受傷，補習班業者說，孩子復課時需出示出院證明等資料，家長卻無法接受，四月學費全額退款。市府教育處社會教育科長林淑華說，已請業者加強與家長溝通，如確有拒絕傳染病病人就學情形，將依傳染病防治法開罰。

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