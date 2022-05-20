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    蔡其昌批防疫效率慢 台中市府否認

    蔡其昌（中）說，市長盧秀燕掌握的權力最大、資源最多，中市政府防疫效率卻比較慢，決策無法讓市民放心，希望盧秀燕能加油。（記者張瑞楨攝）

    蔡其昌（中）說，市長盧秀燕掌握的權力最大、資源最多，中市政府防疫效率卻比較慢，決策無法讓市民放心，希望盧秀燕能加油。（記者張瑞楨攝）

    2022/05/20 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕獲民進黨徵召參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，昨天捐贈快篩劑給北區光音育幼院時，針對兒童BNT疫苗於本月三十日才開打，以及停課決策不明，他抨擊台中市長盧秀燕與中市政府，掌握的權力最大、資源最多，防疫效率卻比較慢，決策無法讓市民放心，希望盧秀燕能加油，對此，中市政府回應，延後接種是要給家長時間評估，沒有慢半拍問題，至於停課政策，則於昨天下午防疫記者會確定。

    蔡其昌說，如果中市政府防疫一直跟不上腳步，決策無法讓市民放心，效率比其他縣市慢，台中市民不太能接受，「市長（盧秀燕）應該加油，疫情不分藍綠，我也是盡力協助」、「我沒有想在防疫議題上，做任何競爭」，但是，市長掌握的權力最大、資源最多，「如果掌握權力的人，不能讓城市快速面對疫情，不能讓市民安心，這個要好好檢討」。

    蔡︰兒童月底才打BNT 停課決策慢

    蔡其昌強調，台中市政府防疫跟不上腳步，癥結是「平常市府團隊有沒有上緊發條？領導者（市長）是否能把團隊帶好？把效率提升？這是市長應承擔的責任」。

    中市政府新聞局說，部分家長對兒童施打疫苗，仍有問題和疑慮，因此市府不會催打，從各地縣市僅約二至近四成接種，可看出家長仍有擔憂。

    新聞局︰兒童接種 給家長時間評估

    市府強調，教育部要求，需要給家長七日思考，市府已於本月十七日起，發送接種疫苗意願書給家長，台中市的第一劑、第二劑與第三劑的疫苗覆蓋率優於全國，市府持續替市民接種，提高保護力，沒有慢半拍的問題。

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