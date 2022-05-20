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    首頁　>　生活

    屏縣家戶擁3房者 房屋稅率調高

    2022/05/20 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣房價五年來漲幅達到三十五％，全國最高，縣府對家戶擁有三幢房子以上者，提高房屋稅率一倍，預估一年可增加約二千萬元，可作為青年貸款，縣府財稅局長程俊昨在縣議會質詢時表示，提高房屋稅不是在打房，而是鼓勵釋出房屋，只要房屋是公益出租， 稅率將比照自住課稅，對於青年租屋、貸款都是利多。

    房屋若公益出租 比照自住課稅

    縣府完成屏東縣房屋稅徵收率自治條例修正草案送交縣議會審查，如果順利可趕在七月一日前實施，草案中針對家戶擁有三幢房屋者加倍課稅，目前自住房屋課以一．二％、非自住一．五％、營業用三％，未來只要家戶擁有三幢房屋者，第三幢從一．五％調高到三％，但只要出租作為公益使用，能降為一．二％。

    財稅局長表示縣府不是打房

    財稅局長程俊表示，縣府不是為了打房，而是要鼓勵釋出房屋，提供作為公益使用，只要是符合規定的青年都能租屋，屏東縣有三戶以上的家戶約有二千六百戶，預估新稅率開徵後，一年可以增加縣庫二千萬元收入，這些錢可以作為青年房屋貸款，實現居住正義，也能讓符合公益條件的年青人有更多的房至可以租賃，所謂家戶的計算方式是以夫妻及未成年子女名下的房子來算，不包括已成年的孩子，因此一般大眾不會受到調整稅率影響。

    縣議員洪明江質詢時認為，房屋稅修正草案的稅率規定是從一．五％到三．六％之間，多數縣市採取最低稅率，只有台北市採最高稅率，他建議縣府應該把非營利組織的單位，如公會、社團的房屋稅採最低方式課稅。

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