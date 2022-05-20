彰化民進黨團 建議國小停實體課

疫情即將進入高峰，民進黨彰化縣議會黨團昨日提出國小即刻停止實體教學，改為遠距教學，以安家長之心。（記者張聰秋攝）

2022/05/20 05:30

教育處︰考量城鄉網路科技資源落差 推廣混成學習

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，單日人數即將邁入三○○○例，全台預估未來一週將進入高峰，而鄰近的台中市已宣布從本月廿三日起，高中以下學校遠距教學一週，為此，民進黨彰化縣議會黨團昨天呼籲彰化縣政府，國小校園全面實施遠距教學，即刻停止實體教學，以安家長之心。

請繼續往下閱讀...

議員籲全面實施遠距教學

黨團總召賴澤民指出，請縣府替小學生的健康著想，提前部署與因應，馬上停止實體課程，改為遠距教學。副總召尤瑞春表示，全縣六到十一歲打了一劑疫苗不到一成五，不能讓沒有打疫苗的孩子暴露於高風險的環境。縣議員賴清美表示，疫情將進入高峰，優先保護兒童健康，減少兒童染疫，請縣府即刻停止實體教學全面線上上課。

對此，教育處長王智弘表示，線上學習都是防疫考慮的選項之一，彰化縣配合中央政策，更尊重衛生局精準對疫情的掌握與判斷，會依衛生局防疫風險評估，與學校和家長並肩作戰。王智弘指出，防疫政策須考量城鄉網路科技資源的落差，以及家庭薪資結構，政策須同時兼顧家庭生計和孩子就學，台北市是完全都會化的城市，家庭網路很普及，台北市可以很豪邁全面遠距教學，新北市有偏鄉學校就不跟進台北市。

縣府︰別讓偏校變成停學

王智弘強調，縣府不希望因為遠距教學讓偏鄉學校變成停學，目前正推廣「混成學習」利用網路科技與面對面上課的雙軌學習，讓學生在校上實體課，請防疫假也能線上上課，教學雙軌並行，特別加強偏鄉學校的推廣，偏鄉的孩子不要輸在網路，這是未來教學的趨勢，不失為請防疫假的學生在家學習的好方法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法