新北976家診所提供居家照護 32家協助PCR

新北市長侯友宜關心診所就醫民眾。 （新北市政府提供）

2022/05/19 05:30

〔記者周湘芸、林欣漢、何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到新莊區聯安診所視察居家照護視訊診療的運作情形，他表示，全市已有九七六家診所承擔近五千件居家照護，非常感謝基層醫療人員協助守護民眾健康；新北市醫師公會理事長顏鴻順說，隨著確診人數上升，基層診所也挺身協助各項服務，診所跟市府的溝通非常順暢、沒有障礙。

顏鴻順指出，很多基層診所都樂於加入防疫行列，已有九七六家診所承擔近五千件居家照護，有三十二家診所協助採檢PCR，每天篩檢一千多人，減輕社區篩檢站及醫院急診室的負擔，有一千多家診所進行視訊快篩陽性的判讀、給藥。

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中華民國醫師公會全聯會與新北市醫師公會，昨天號召一百多名基層醫師挺身而出，投入PCR篩檢站的服務，全聯會理事長邱泰源表示，蔡英文總統呼籲基層醫護人員協助社區篩檢工作，新北市人口、確診者最多，PCR採檢需求量大，因此號召一百多名基層醫師參與三軍總醫院負責的汐止、三重兩處PCR大型篩檢站。

另外，BNT兒童疫苗預計五月廿五日以後在國小施打，新北市教育局已通知各國小進行學生接種意願調查，教育局長張明文說，會先完成莫德納疫苗接種作業，等BNT疫苗到貨後，再由各校和醫療院所安排施打時間，兩種疫苗會分流、分時段接種。

新北市教育局統計，截至五月十七日，共有八十三校施打莫德納疫苗，實際接種人數是一萬一○一一人，約有二成六的同意者臨時取消，與等待BNT疫苗有關。

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