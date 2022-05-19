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    宜大再挖出文化遺物 推測距今400年

    宜蘭大學挖掘出土文化遺物及生態遺留，如琉璃管珠等。（宜蘭大學提供）

    宜蘭大學挖掘出土文化遺物及生態遺留，如琉璃管珠等。（宜蘭大學提供）

    2022/05/19 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國立宜蘭大學神農校區「宜蘭農校遺址」是縣列冊考古遺址，校方最近在神農校區電資學院擴建工程建築基地發現兩處墓葬，並挖掘出土文化遺物及生態遺留，如人骨、動物牙齒、琉璃管珠、疑似金鯉魚文物，初判是四百年前留下來的。

    宜大是全國唯一大學校園列冊遺址，當年沿襲學校舊名，稱作「宜蘭農校遺址」，校方二○一八年在神農校區規劃電資學院擴建工程，隔年年底設計完成，依文資法規定，今年五月到九月辦理考古遺址搶救發掘作業，上週起陸續挖到人骨、動物牙齒和文化遺物。

    宜大表示，兩年前編列九百萬校務基金進行搶救發掘，但適逢營建市場物價飆漲，財務負擔頗重，期盼中央文化主管部門補助，以利文物發掘及後續保存。

    宜大前身宜蘭農校一九二六年創校時，就曾發現十三行文化舊社類型文物，年代距今約四百年，極可能是口傳認知與歷史記載的「擺厘舊社」遺址；二○○○年、二○○六至二○○七年，校內施工發現大量考古文物，「宜蘭農校遺址」才得以呈現於世人眼前，其中以墓葬中出土的三件陪葬魚形金屬編物（俗稱金鯉魚）最特殊，另有七具人骨。

    宜大陸續舉行相關活動，如二○一六年在挖掘地點設立解說牌、二○一八年發佈遺址影片、二○一九年舉辦遺址展覽、二○二○年設置「宜蘭農校遺址文化層」常設展示區，重現四百年前噶瑪蘭族生活樣貌，今年更計畫建置噶瑪蘭文化廊道，呈現噶瑪蘭族人的生活痕跡和文化。

    宜蘭大學在神農校區電資學院擴建工程建築基地，發現墓葬痕跡。（宜蘭大學提供）

    宜蘭大學在神農校區電資學院擴建工程建築基地，發現墓葬痕跡。（宜蘭大學提供）

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