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    桃園》復興拚溫泉觀光 下半年鑿井開挖

    羅浮溫泉已於去年11月11日起營運。（桃園市政府提供）

    羅浮溫泉已於去年11月11日起營運。（桃園市政府提供）

    2022/05/19 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府推動復興區的溫泉觀光，已開發營運的羅浮溫泉區以大眾池為主，七月起將開放周邊業者申請溫泉水經營使用，市府下半年將在小烏來地區開挖義盛一號溫泉井，由復興區公所推動爺亨溫泉鑿井工程，盼能串連起羅浮、小烏來、爺亨的溫泉觀光帶。

    市議員陳瑛昨在議會定期會市政總質詢時，要求市府發展復興區溫泉觀光，吸引原民青年返鄉工作，帶動原鄉永續發展；市長鄭文燦答詢時表示，復興區有豐富的溫泉資源，串連起溫泉觀光帶後，將能為當地天然美景增添亮點，吸引更多觀光人潮。

    羅浮溫泉 7月開放業者申購

    市府觀光旅遊局長楊勝評說，羅浮溫泉湯池種類有冷水池、溫泉池、兒童池、SPA池、賞景池及藥草浴池，去年十一月十一日營運，日後待完成周邊取供系統、訂定使用費收費標準，預計七月起開放周邊業者申請後、九月起就可望取溫泉水。不過，暫不開放民眾申請家用，僅限業者申請、但不限業別。

    義盛一號溫泉井 完成探測

    至於小烏來風景特定區內的義盛一號溫泉井，已完成探測，於地下約六百公尺深度測得蘊藏碳氫鈉泉泉脈，泉溫為攝氏四十到五十度，估計每天可供應一百五十到三百立方公尺水量，觀旅局正在辦理義盛一號溫泉井鑿井設計、開發許可等相關作業，預計今年下半年施工開挖。

    復興區公所推動「爺亨地區整體風貌先期規劃」委託技術服務案，包括開發溫泉資源，待確認溫泉水的水量水質後，進一步規劃溫泉公共設施、供給民宿經營使用的相關設施等；楊勝評說，復興公所已與鑿井預定地的地主討論價購事宜，取得土地後，就會辦理溫泉開發許可，推動溫泉井鑽鑿工程。

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