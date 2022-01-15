急救成功率高 台東增3支高級救護隊

2022/01/15 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣消防局昨舉行第廿七屆消防節慶祝大會，活動中發表高級救護技術升級及預立醫囑新增用藥，並由縣長饒慶鈴宣布今年將接續成立綠島、鹿野及池上三支高級救護隊；饒慶鈴表示，台東高級救護隊的急救成功率去年為百分之卅三．五八創歷年新高，等於OHCA患者每三人即救回三人，消防夥伴的辛勤付出是最大功臣，會持續朝向「全面高救」的目標努力。

台東縣提升緊急救護服務品質，強化消防救護配備，提升救護車為「行動急診室」努力奏效，OHCA患者急救成功率去年達到百分之卅三．五八，創下歷年新高，從前年僅約百分之五，至今成長超過六倍，且獲得康健雜誌去年「城市急救力大調查」OHCA康復出院率非六都第一名，去年康復出院人數有十二位。

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消防局指出，今年是台東高級救護技術重大突破的一年，經緊急醫療救護諮詢委員會相關專家學者審查通過，今年預立醫囑新增五種藥物及四種技術，合計目前共開放十二種藥物及七種技術。新增技術部分，開放骨內血管注射及到院前使用超音波，利用5G科技高速傳輸技術將影像即時回傳給醫師，力求最短時間內啟動創傷小組。藥物部分，管制用藥與台東馬偕紀念醫院合作取得癲癇用藥，避免患者持續抽搐造成進一步損傷。

慶祝大會同時也表揚消防、義消、防災宣導、救護義消楷模，以及服務滿四十年資深義消、屆齡榮退義消、醫療指導醫師鄭宏熙資深獎及頒發巫怡潁醫療指導醫師聘書，感謝他們對災害搶救、火災預防及緊急救護的付出與努力。

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