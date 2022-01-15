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    下屆北市議員選舉》保守提名 民進黨規劃26席國民黨擬33席

    2022/01/15 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕九合一選舉年底登場，台北市議會議員共六十三席，今年各黨派人才濟濟，除國民黨、民進黨兩大黨，外界也關注時代力量、台灣民眾黨布局。其中國民黨將提卅三席、民進黨規劃提名廿六席，皆採保守提名策略。民眾黨打算六區至少各提一人，第一、六選區加提一席，初步規劃可能提八席，新黨則規劃一區提名一席，時代力量上週宣布提名兩席。

    國民黨北市議員選舉提名，採保守提名策略，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，將提名卅三席議員，其中包含山地、平地原住民各一席。

    民眾黨北市黨部主委林國成指出，原則上各區提名一席，有可能第一、六選區加提一席，初步規劃共八席，由選決會定奪。

    民眾黨提8席、時力首波2席

    新黨秘書長、北市議會黨團召集人潘懷宗表示，目前仍希望一區一席，黨主席改選，一月十七日開票，可能要等黨主席改選後才確定。

    據了解，民進黨北市黨部已把建議名單送到黨中央，提名席次由黨中央決定，預計採保守策略，預估提廿六席，比上次還少一席。

    時代力量上週推出首波議員參選名單，台北市提名兩席，第一選區劉仕傑、第六選區林泓泰。

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