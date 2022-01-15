臨海再生水廠啟用 日供3.3萬噸活水

高雄市長陳其邁（左三）右手拿處理後再生水，左手拿處理前的工廠污水，呈現強烈對比。（記者蔡清華攝）

2022/01/15 05:30

市府保證水質比自來水還乾淨 供中鋼、中油等五家大廠使用

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄臨海再生水廠昨天正式啟用，市府保證水質比自來水還乾淨，每日可供臨海工業區中鋼、中油等五家大廠三．三萬噸活水，高雄水資源開發邁向新的里程碑。

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市府將推動楠梓、橋頭再生水廠

高雄市長陳其邁昨天上午偕同內政部長徐國勇、經濟部水利署官員出席「臨海水資源中心」啟用典禮，成為高雄第二座再生水廠，因應北高雄未來產業發展及台積電進駐，市府團隊將再積極推動楠梓及橋頭再生水廠，持續開發多元水資源，穩定供應高雄地區產業與民生用水。

水利局表示，因應氣候變遷致缺水風險大增，長期以來即重視水資源多元開發，全台第一座鳳山再生水廠二○一九年營運日產製四．五萬噸，加上第二座臨海再生水廠營運合計可達七．八萬噸活水，供應臨海工業區，大幅提升區域水資源調度彈性，未來更可配合周邊產業發展水源需求，擴充產量，最高可供應十．○五萬噸。

水利局指出，施工團隊歷經三年艱辛建設，工程技術上除既有污水主幹管增設分流管線創國內首例，並在整廠興建設計導入BIM（建築資訊模型）技術，運用AR、VR進行4D檢視，在遭遇疫情與國內營建市場缺工缺料層層考驗下，仍設法克服挑戰，提早正式進入營運。

陳其邁感謝內政部補助40.8億元

市長陳其邁特別感謝內政部補助四十．八億元，與經濟部媒合中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等五家用水端支持市府政策使用再生水，也特別感謝前市長陳菊、前代理市長許立明及立委劉世芳為高雄再生水發展奠定良好基礎。

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