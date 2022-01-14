時力質疑中捷藍線增二站多三百億 中市府︰前朝未納土地徵收費

時代力量台中黨部潭雅神區主任鄭勁節（左起）、后里豐原區主任傅智恒、大里霧峰區主任鄒明諺、北屯區主任江冠頫質疑中捷藍線為何經費增加。（記者蘇金鳳攝）

2022/01/14 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時代力量台中黨部多位區主任昨天指出，中捷藍線增設正英站，林佳龍任內的可行性研究並未設此站，但市長盧秀燕的綜合規劃，中捷藍線僅多增設兩站，經費暴增三百多億，增設的正英站被質疑附近有顏家（顏清標與顏寬恒父子）土地，如今選舉雖落幕，真相卻尚未水落石出，要求市府說清楚；市府交通局表示，經費增加是因為前市府未將土地徵收費納入，還有物價上揚等。

時代力量台中黨部大里霧峰區主任鄒明諺、后里豐原區主任傅智恒、北屯區主任江冠頫、潭雅神區主任鄭勁節昨指出，盧秀燕提出的中捷藍線綜合規劃，只多增設兩站，經費卻從九百八十一億暴增至一千二百八十五億，竟有高達約三百億的經費落差？市府為何增設附近有顏家土地的正英站？台中市民至今都沒得到合理解答。

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交通局表示，市府十二日已召開記者會澄清，捷運站位調整是為大台中發展思考，前市府二○一八年規劃的台中捷運藍線，B4站點人煙稀少、幾無住戶，無法服務大肚山地區的民眾需求，不符設點效益，市府傾聽民意後調整站位，規劃增設正英路口捷運高架站，另也加開國際街站坪頂出口，滿足正英、坪頂周圍居民需求。

至於捷運藍線經費增加，是前市府沒有納入土地徵收費，這次綜合規劃清楚呈現未來要負擔的費用，包含路線微調、站點增設、工程費都如實檢討。

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