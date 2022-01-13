豐原國民運動中心動工 兼有兒童設施

2022/01/13 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕豐原國民運動暨兒童運動中心昨天動工！將斥資近六億元，興建地上四層、地下三層，具有游泳池、合球場、成人體適能中心等運動空間，還有可容納兩百輛汽車及一百七十七輛機車的停車場，預計二○二四年底完工。

「等了十年，豐原國民運動暨兒童運動中心開工！」，市長盧秀燕昨出席動工典禮指出，原規劃只有地下一層停車場，考量地方停車需求，改成地下三層停車場；為鼓勵兒童運動，更結合兒運中心規劃溫水游泳池，讓民眾在寒冷冬天也可運動，由於設施越完善經費就越多，感謝民代支持與協助，讓運動中心順利開工。

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立委江啟臣回顧指出，前台中市長胡志強於十年前，向國防部協調取得原豐原保甲廠土地，他於二○一二年就任立委後就持續監督，協調國防部與相關部會加速代拆代建工程，於二○一五年軍方完成豐原保甲廠的搬遷作業，土地交由台中市政府規劃運動中心，歷經多年爭取，終於動工。

建設局指出，豐原國民運動中心地上四層包含游泳池，有籃球、羽球、排球使用的綜合球場，以及成人體適能中心、成人韻律教室、飛輪教室等。此外，為滿足親子及兒童需求，一併規劃親子體適能中心、兒童多功能空間等設施，完工後將使得居民運動便利性再提升。

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