垃圾丟吉安 清潔隊要驗證、限量入場

吉安鄉清潔隊部貼出公告，對於丟棄大量垃圾的民眾即日起要驗證件，如非吉安鄉設籍或居住的民眾，會拒絕收取垃圾。（記者花孟璟攝）

2022/01/13 05:30

花蓮垃圾處理減量 各鄉鎮市打包暫堆置 吉安垃圾場不再來者不拒、門戶大開

〔記者花孟璟／花蓮報導〕宜蘭利澤焚化爐減收花蓮垃圾，本月五日起每天只收三十公噸，讓花蓮垃圾處理再現緊張狀態！吉安鄉清潔隊自一月開始已公告規定「垃圾丟太多要驗身分證件」，引發民怨。吉安鄉清潔隊表示，身分查驗只限「明顯多於正常家戶一天垃圾量」的民眾，並呼籲民眾應做好垃圾分類。

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趕不上垃圾車收取 市區跨鄉丟置

垃圾不落地政策實施多年，還是有很多人抱怨「趕不上垃圾車倒垃圾」，位於美崙工業區內的花蓮市清潔隊，只在每週二、四的上午八點到十二點，開放給市民丟垃圾。吉安鄉公所清潔隊則是每週一到週五上班時間、週六下午都開放給民眾丟家庭垃圾及回收物，因為時間長又方便，平常就連花蓮市民也會把垃圾往吉安鄉丟。

進吉安丟包須查驗證件 惹民怨

但今年一月開始，吉安鄉公所公告「凡丟棄垃圾數量、種類明顯超過一般家戶範圍」者，須實施身份查驗（身分證或有地址帳單），非設籍吉安鄉、或垃圾屬事業廢棄物、一般事業廢棄物者，依規定拒絕進場。有些民眾因被要求驗證件，或因垃圾太多遭「退貨」，忍不住抱怨政策不便。

吉安鄉清潔隊人員坦言，如民眾只拿一、兩包垃圾來丟棄，並不會特別查驗身分證件。但清潔隊常發現一些垃圾中廣告信件地址顯示「來自其他鄉鎮」，甚至有民眾開車滿載垃圾要來丟，明顯超過家戶垃圾正常量。各鄉鎮市垃圾採打包暫時堆置，在空間不足之下，不斷增加垃圾量讓清潔隊倍感壓力。

宜蘭利澤焚化廠 現日收30公噸量

環保局表示，花蓮縣每日垃圾量約一二○至一五○噸，過去十多年皆外運宜蘭利澤焚化廠處理，日簽約量一百公噸，但去年起焚化廠老舊歲修，開始減收花蓮垃圾，曾減少到每天只收十公噸垃圾，到去年十一月是每日六十公噸，不過今年一月五日起又砍半到每日三十公噸。

最快明年中 可望解決花蓮垃圾問題

環局說，為此花蓮垃圾去年中開始透過「打包」堆置處理。由於台泥水泥窯協同處理花蓮垃圾案，最快明年中才完工，目前各鄉鎮的垃圾壓力都很大，因此吉安才公告新措施，也呼籲民眾做好垃圾減量、資源回收。

吉安鄉清潔隊開放給民眾丟垃圾，清潔隊表示，只丟一包還行，但如數量太多，將要求驗證件。（記者花孟璟攝）

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