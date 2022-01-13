南投本週六、日 加開21處假日接種站

南投縣政府在行政大樓中庭設疫苗接種站，幫大家施打追加劑提高保護力。（記者謝介裕攝）

2022/01/13 05:30

協請19家醫療院所在13鄉鎮市加開 民眾不用請假也能接種疫苗

〔記者謝介裕／南投報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，OVID-19）Omicron變異株入侵，南投縣政府為提供民眾尤其是高齡長者及平日上班工作者貼心便捷的接種服務，協請十九家醫療院所於十五日（星期六）及十六日（星期日），在縣內十三鄉鎮市加開二十一處「假日疫苗接種站」，讓民眾不用請假也能接種疫苗，呼籲民眾把握春節期間疫苗開始產生保護力的最佳接種時機。

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可接種追加劑約9萬餘人

南投縣衛生局長陳南松表示，根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，現階段已接種兩劑武肺疫苗間隔滿十二週（八十四天）且滿十八歲的民眾，可儘速接種追加劑。南投縣至一月十六日已完整接種兩劑疫苗、可接種追加劑的人數約九萬餘人，其中萬一染疫後易發生重症與致死率較高的六十五歲以上長者約有三萬九八二七人，佔四十四．一六％之多。

上週以簡訊、明信片等通知接種

陳南松指出，為因應春節前接踵而來的境外移入變異株病毒侵襲，接種追加劑以提高自身保護力可謂當務之急，因此縣內除原有合約醫療院所提供接種疫苗服務外，縣府也協請十九家醫療院所加開二十一處「假日疫苗接種站」，並在上週以簡訊、明信片等方式通知應接種而尚未接種的民眾前往合約醫療院所接種疫苗。

陳南松說，根據專家建議，以mRNA疫苗（如莫德納、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端）完成二劑基礎劑接種者，第三劑追加劑可以選擇接種莫德納（半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗；但如果是接種AZ疫苗完成二劑者，第三劑不建議選擇AZ疫苗，可選擇接種莫德納或BNT疫苗疫苗作為追加劑。 疫苗接種站相關資訊可逕至縣政府臉書粉絲專頁或衛生局官方網站查詢。

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