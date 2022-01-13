近15萬人次接種追加劑 單日新高

COVID-19確診個案 解除隔離治療條件修正

2022/01/13 05:30

〔記者林惠琴、吳亮儀／綜合報導〕全民搶打武漢肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心統計前天追加劑接種超過十四．八萬人次，為追加劑開打以來單日最高紀錄；指揮官陳時中指出，以接種莫德納十一．五萬人次最多，預計一九二二疫苗預約接種平台重啟後，媒合速度會更快。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，國內面臨疫苗保護力失效問題，呼籲盡快接種追加劑，若能以一天二十萬人次的速度接種，估計二月初疫情能獲控制。

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COVID-19疫苗前天接種二十萬五四七四人次，其中追加劑十四萬八九八六人次，是追加劑開打以來最多的一天，以莫德納打逾十一．五萬人次最多。陳時中說，追加劑尚未達到二十萬人次，一天要打三十、四十、五十萬劑都沒問題。

指揮中心統計，目前COVID-19疫苗人口涵蓋率第一劑八十．四三％、第二劑七十一．三六％，基礎加強劑接種率○．一四％、追加劑二．五九％。

因境外移入病例大增、本土疫情蠢蠢欲動，指揮中心昨天指出，除增加專責醫院病床，也放寬若同班機確診者可「兩人一室」治療，降低醫療量能負擔。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，北部專責病房、負壓隔離病房都有加開，目前台北區專責病房有一一二三床、入住四九六人，佔床率四十四．二％；北區的負壓隔離病房有五五七床、二七二床收治病患，佔床率四十八．八％。集中檢疫所量能方面，羅一鈞表示，整體全國佔床率約五十％，北部較高、中南部較低。

防醫療超載 符3條件可提前解隔

另外，指揮中心昨也新增武肺確診病例的處置和解除隔離治療條件修正，新增確診時Ct值高於卅且無症狀、Ｎ抗體陽性、兩次採檢Ct值大於卅，就會判定為舊案、可解除隔離。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，因應疫情擴大、避免舊案佔用醫療資源，因此新增解隔離的條件，讓病患能更快出院。

疫情指揮中心統計前天追加劑接種超過14.8萬人次，為單日最高紀錄。圖為南投縣政府在行政大樓中庭設疫苗接種站。（記者謝介裕攝）

指揮中心指出，前天追加劑以接種莫德納十一．五萬人次最多，預計一九二二疫苗預約接種平台重啟後，媒合速度會更快。 （指揮中心提供）

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