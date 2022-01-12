嘉市城隍廟「福虎錢母」 春節送信眾結緣

嘉市城隍廟推出超萌虎頭造型的創意吉祥物「福虎錢母」吊飾。（記者丁偉杰攝）

2022/01/12 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕迎接二○二二虎年到來，國定古蹟嘉義市城隍廟推出超萌虎頭造型的創意吉祥物「福虎錢母」吊飾，昨廟方舉行發表會，廟方董事長賴永川表示，二月三、四日（初三、初四）上午九點起，各贈送一千五百個與信眾結緣，或點財神燈也送「褔虎錢母」吊飾，提醒信眾領取後到五路財神殿拜拜過香爐，祈願揮別疫情陰霾，庇佑新的一年否極泰來、福虎生風。

廟方昨邀請嘉義火焰舞蹈團表演精彩舞蹈，工作人員打扮成財神金虎爺（金好野）現身發送小物，祝福大家「虎你開春大吉利，虎你滿意、虎你健康，虎你賺大錢！」炒熱現場氣氛。

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廟方總幹事葛永樂說，每逢新的一年，廟方都會推出限量錢母，二○二二年「福虎錢母」吊飾，正面為超萌虎頭造型，背面以太極兩儀曲線做為設計，整體呈現「福虎送財、好運連來」意象。

廟方更推出檜木材質限量版大型「福虎錢母」吊飾，限量五十個，每個結緣價一千六百元，昨一推出就被認購十四個。

廟方也與嘉義智選假日飯店攜手合作推出「福虎送財迎元宵」，二月十五日元宵節當天，贈送「福虎錢母」吊飾二百個給入住該飯店的旅客，象徵城隍爺歡迎大家到嘉義旅遊。

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