小港機場嚴密防疫 小黃司機加強採檢

小港機場外設置篩檢站，防範病毒入侵。 （記者李惠洲攝）

2022/01/12 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄驚傳出現桃園確診者足跡，市長陳其邁昨天表示，案一七五○五（八歲童）去年十二月一日至一月二日在高雄旅遊，但發病日在六日，推算應該是回到桃園後遭感染；陳其邁昨天也會同疾病管制署、高雄國際航空站等相關人員視察小港機場防疫狀況，他說，機場防疫已更加嚴密，現在採A、B兩隊相互檢查，確保防疫措施落實。

陳其邁強調，除了徹底杜絕接觸、飛沫感染途徑，機場五百八十三名工作人員、一百八十三名防疫計程車及高雄市防疫計程車司機將加強採檢密度，預計三天至一星期PCR採檢一次。

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陳其邁說，高雄居家檢疫平均有四千至五千人，春節期間高峰期非常多，高市防疫計程車有一百六十餘輛，有些是從機場支援，高雄市防疫計程車每天有三千五百元津貼，現在航站防疫計程車同樣有三千五百元。

桃機疫情擴大防疫是否跟著升級？陳其邁表示，目前看來高雄社區傳染風險低，中央要考量的是北部疫調狀況；就高雄而言，現在可找到感染源，能夠擴大匡列隔離，就能有效降低社區傳播風險，但因其潛伏期只有三、四天，所以每個循環都很快，現在是在跟時間賽跑，匡列隔離的速度都要比以前更加迅速，才能阻隔疫情擴散。

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