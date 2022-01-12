桃園確診童遊高雄 51人篩檢全陰性

高雄市長陳其邁宣布，高雄市七十五歲以上長輩接種第三劑疫苗將免預約、發通知單，十六日開始接種。（記者李惠洲攝） 

2022/01/12 05:30

尚有8人連繫採檢 逾75歲長輩打第3劑免預約 依通知單施打 還可領500元禮券

〔記者許麗娟、黃良傑、洪定宏／高雄報導〕桃園機場群聚確診的八歲女童案一七五○五，跨年連假期間與家人至高雄出遊三天二夜，截至昨天為止，匡列計程車司機、飯店、百貨商場等人員共五十一人，PCR檢驗結果皆為陰性，但因疫調持續進行中，而且還有八人待連繫採檢。

請繼續往下閱讀...

公布足跡 持續疫調

市府昨天公布女童在高雄的公共場所活動足跡，在入住萬豪酒店期間，除了連兩天使用酒店自助早餐，跨年夜當晚也曾到頂樓游泳，一月二日中午則至酒店的京翠茶餐廳用餐。

此外，女童和家人也曾經到碳佐麻里美術館店吃燒烤，至漢神巨蛋、義享天地購物商場逛街，並且品嚐旭集和食自助餐等美食，一家人使用的交通工具為高鐵和計程車，去年十二月三十一日搭乘高鐵六三三車次自桃園南下高雄，今年一月二日搭乘○八二五車次自左營返回桃園。

12萬長者 兩週內打完

由於北部疫情延燒，陳其邁指出，高雄市七十五歲以上長輩接種第三劑疫苗，將和前兩劑一樣，長輩免預約，依通知單前往社區接種站施打，自十六日開打，約十二萬人預計兩週內施打完畢，同時還可領取五百元超商禮券。

陳其邁表示，根據美國、英國等資料，Omicron的感染率增加很多，但重症率少，主要是普遍有接種疫苗和Omicron的特性，但因感染仍可能會傳染給長輩，呼籲大家盡快接種疫苗。

衛生局長黃志中說，長輩第三劑原則上不挑選疫苗，依通知單排到什麼就打什麼，目前各品牌疫苗數量都很足夠，也建議民眾勿挑選疫苗，符合資格就盡速接種。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法