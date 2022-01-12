《南投》台21線邊坡見裂縫 公路總局：無立即危險

台21線82K路段邊坡出現破裂位移，引發用路人關注。（記者劉濱銓攝）

2022/01/12 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台廿一線新中橫公路，近期適逢南投縣水里、信義鄉賞梅季，吸引許多遊客開車前來，惟在八十二Ｋ路段邊坡，卻出現裂縫，經大雨掏刷還有位移情況，引起用路人關切。公路總局信義工務段指出，該路段裂縫早有監控，因邊坡年久龜裂所致，評估無立即危險，現已發包將在春節後打掉重做，維護邊坡安全。

公總已發包 春節後打掉重做

水里、信義近來吸引大量外地遊客開車沿台廿一線賞花，惟在水里鄉八十二Ｋ路段，山壁邊坡卻出現裂縫位移，堆疊石塊也裸露可見。

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由於接下來信義鄉櫻花季就要登場，該路段也是賞花必經道路，預料前往草坪頭或望高櫻花景點的人車很多，雖然邊坡裂縫未影響道路通行，但民眾開車經過看見，仍不免擔憂。

信義工務段指出，該路段邊坡是二○○九年八八風災後施作，迄今超過十年，由於坡壁採噴漿工法，邊坡材料因年久龜裂，若有雨水滲入，易出現掏刷、位移，像去年乾旱過後，出現多起強降雨，邊坡因滲水導致裡頭的填充細砂流失，造成石塊裸露。

工務段強調，對該邊坡裂縫早有掌握，去年下半年即持續透過道路巡查監控，但因該邊坡並非破碎地質，經評估無立即危險，已申請到災修經費完成發包，屆時會整片打掉重做，預計施作範圍約廿多公尺，會移除老舊龜裂坡壁，重新加固，維護邊坡穩定性，確保往來通行安全。

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