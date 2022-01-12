國資圖數位借閱 去年成長近7成

2022/01/12 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕疫情零接觸，電子書借閱量大增！國立公共資訊圖書館（簡稱國資圖）公布去年二○二一年借閱統計，電子書借閱冊數共七十四萬五千六百八十七冊，比前一年的四十四萬六百三十九冊，大幅成長六十九％，數位閱讀連續二年呈現高幅度成長。

疫情不能趴趴走，改變休閒型態，國資圖也公佈實體書借閱量有二○九．二萬冊次、總入館為一九五．五萬人次，借閱量去年也增加十八．二萬冊次、入館多近十二萬人次，國資圖表示，電子書及實體書借閱增加，電子書服務平台鼓勵民眾運用載具，在家就可以數位閱讀，另外館方也提供零接觸的自助預約取書及手機借書服務。

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國資圖統計，去年文學類排行前五名均是武俠小說，包含黃易的《天地明環》、《日月當空》以及金庸的《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《神鵰俠侶》。

非文學類為《被討厭的勇氣》、《富爸爸窮爸爸》、《21世紀的21堂課》仍在榜，《高敏感是種天賦》三部曲大受歡迎，入榜的書籍以心理、勵志、理財居多，反映在疫情期間讀者對於理財、身心靈健康的熱烈需求，同時，讀者也透過這些書籍進行自我增能。

兒童書與漫畫類《怪傑佐羅力》登兒童書榜首，神奇樹屋系列居第二，都是單元型的故事讀本系列；漫畫類的前三名依舊為《名偵探柯南》、《烏龍派出所》、《航海王》。

電子書是去年借閱成長最多的館藏，電子書增加了許多書籍資源、改善閱讀體驗，去年除了《12生笑童話故事》、《不思議微空間收納法》、《10元硬幣：誠實品格的學習》、《小空間創意收納法》四本以外，其他均為新入榜書籍，超過半數為《三個罐子》、《一個一個又一個》、《十二生肖》等適合親子閱讀的故事書。

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