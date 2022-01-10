《第三劑疫苗開打》嘉縣大型接種站 首日逾萬人施打

嘉義縣設第三劑武漢肺炎疫苗大型接種站。（記者蔡宗勳攝）

2022/01/10 05:30

農曆年節返鄉團圓 翁章梁呼籲不能掉以輕心 儘速接種疫苗

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒株Omicron來勢洶洶，國人接種第三劑疫苗意願大增，嘉義縣昨天開打首日，大型接種站湧現人潮，依順序發放號碼牌隨到隨打，現場大排長龍，號碼牌早早就被領完，衛生局緊急增加疫苗滿足鄉親施打需求，一整天下來接種人數達一萬零一百二十九人。

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縣長翁章梁昨天上午由衛生局長趙紋華陪同視察水上國小大型疫苗接種站，九點開打前，禮堂門口便排滿人潮，工作人員依順序發放號碼牌，指引座位，現場秩序良好。

翁章梁表示，農曆年節到了鄉親要回家團圓，國外疫情相對沒有國內控制得好，中央政府嚴格規劃入境門檻，鄉親也不能掉以輕心，呼籲大家快接種。

大型接種站開放全日施打

嘉縣昨在水上國小、中埔國中、朴子國小設置全日接種的大型接種站，義竹鄉中正堂及其他鄉鎮市衛生所、慢性病防治所（民雄鄉因人數多，也開放全日接種）上午同步提供第三劑莫德納疫苗接種。

衛生所、42家醫療院所 今起服務

各地出現第三劑搶打潮，水上國小站原準備一千劑疫苗，規劃上下午各五百劑，因施打狀況踴躍，上午號碼牌發放至六百五十號，下午加開七百劑，總劑量達一千三百五十劑；民雄鄉衛生所也追加疫苗至一千多劑。

「嘉縣疫苗預約系統」 可線上預約

趙紋華說，今天起在十八鄉鎮市衛生所、四十二間合約醫療機構提供接種疫苗服務，民眾可透過「嘉縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型；為鼓勵民眾接種，十八歲以上未接種第一、二劑疫苗民眾，將贈送兩百元禮券或等值禮品。

嘉縣第三劑疫苗大型接種站開打，民眾等候注射。（記者蔡宗勳攝）

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