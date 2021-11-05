反對普發敬老金 柯文哲嗆︰其他縣市「不科學」

2021/11/05 05:30

〔記者鄭名翔、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲上任後砍掉一千五百元重陽敬老金，台北市議會國民黨團近期重啟「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」審議，傳將於下週三議會大會發動表決闖關；柯文哲昨表示，若此案通過則北市府將提覆議，並強調議會不得提案要求市府增加預算，此為違憲，另也批其他縣市普發敬老金的做法「不科學」。

重啟審議 傳藍營下週發動表決闖關

柯文哲昨針對各項重大公共共程赴北市議會進行專案報告，許多藍營議員則聚焦重陽敬老金議題，呼籲北市府恢復發法並要求柯文哲表態。

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柯文哲答詢議員陳重文時指出，依據《二十一世紀資本論》等學理所述，社會福利不該平行發放，重申反對不排富的普發重陽敬老金，並舉例若發給前鴻海集團董事長一千五百元敬老金「沒道理」。

潘懷宗透露，國民黨將於下週三議會大會發動表決敬老金案，並尋求新黨三位議員支持，詢問柯文哲若此案通過將如何因應？柯文哲斬釘截鐵答到，市府會提覆議，倘若覆議通過則仍得遵守民主政治，但強調「議會不得為增加預算之法案，這條其實是違憲」（指地方自治法第四十條第二項規定，議會所提預算案不得為增加支出之提議）。

議員應曉薇怒批，重陽敬老金是展現敬老態度，柯屢提郭台銘為例不恰當，直言「不要的人可以捐出去」；議員王鴻薇也不滿質疑，柯稱以「科學」為由反對發放敬老金，但全台除北市外其他縣市均在發放，難道都「不科學？」柯則秒答：「對，都不科學！」

王鴻薇批，柯文哲的父母所居的新竹市均能領到重陽敬老金，難道也是受惠「不科學」？今年北市追加預算發放一千五百元敬老卡點數，外界質疑是為明年選舉才有此優惠，「若無選舉就無所謂」，批不要以此方式對待長者。

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