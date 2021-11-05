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    登峰計劃斷炊？中研院:經費轉型

    針對黃國書的質疑，中研院院長廖俊智現場稱不知道登峰計畫做得如何。（記者楊媛婷攝）

    針對黃國書的質疑，中研院院長廖俊智現場稱不知道登峰計畫做得如何。（記者楊媛婷攝）

    2021/11/05 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎疫情爆發後，中研院去年陸續成功合成瑞德西韋藥物、研發快篩試劑，也研發可對抗變種病毒株的廣效疫苗，但研究背後推手「登峰計畫」被喊卡。立委黃國書昨天說，有登峰計畫表現傑出的實驗室團隊來年研究經費面臨斷炊，也得不到後續足夠資源，不該讓表現傑出的團隊面臨經費斷炊窘境。

    立院教育文化委員會昨審查中研院預算，黃國書指出「登峰計畫」歷經十五年，每年約編列三．一億元預算，創造兩千四百億元產值，產出九百八十篇重要論文或學術專著，「這麼好的計畫為什麼要喊卡？」

    黃國書指出，中研院稱登峰計畫轉型為「重大疾病關鍵突破」、「感染疾病」、「生技研究園區轉譯」三項，但中研院過去已替「關鍵突破研究」計畫編列六千七百萬元預算，轉為「重大疾病關鍵突破」後，預算增加為四億七百萬元，「新興傳染病防治及重大疾病研發計畫」新增一．三八億元預算，但有對疫情有重大貢獻的登峰計畫研究團隊，因為計畫轉型後，面臨無法再申請後續經費情況。

    登峰計畫參與單位包含中研院院內十一所、院外八單位，總共超過九十個實驗室，逾一百一十位研究人員，專攻傳染性疾病、癌症、神經退化性疾病／再生醫學，除開發疾病的早期檢測方法，也研發治療藥物跟疫苗，技轉給產業。

    開放所有研究人員申請

    中研院院長廖俊智說，登峰計畫經費轉型後，開放給所有研究人員來申請，轉型後更制度化。他也說，過去執行計畫好的人若再遞交計畫書，都有通過。

    中研院學術諮詢總會執行秘書邱繼輝表示，計畫轉型是因為兩年前主計總處發文表示執行過久，全盤考量後才轉型。

    黃國書則指出，中研院雖說計畫轉型，但沒有提出轉型後具體作法跟成效，也沒提出哪些研究因為登峰計畫中止受到影響。

    立委黃國書昨天在教育文化委員會表示，登峰計畫被中研院喊卡後，許多表現優秀的研究團隊經費竟無以為繼。（記者楊媛婷攝）

    立委黃國書昨天在教育文化委員會表示，登峰計畫被中研院喊卡後，許多表現優秀的研究團隊經費竟無以為繼。（記者楊媛婷攝）

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