首波強度近冷氣團要來了！北部下週先濕冷後乾冷 低溫探14度

下週二起北部明顯轉為濕冷，圖為台北市未來一週氣溫。（擷取自中央氣象局）

2021/11/04 05:30

〔記者陳心瑜／台北報導〕今年秋冬首波大陸冷氣團來襲！中央氣象局預測，今明天兩天短暫回暖，下週一起氣溫「溜滑梯式」下滑，下週二開始將迎來首波接近大陸冷氣團強度的冷空氣，加上華南雲雨區水氣不斷東移，中部以北明顯濕冷，週三之後轉乾，預估這波冷空氣影響至少到下週五。

今明水氣減少 短暫回溫

中央氣象局預報員林定宜表示，今、明兩天水氣相較前幾天略微減少，北台灣高溫接近二十八、二十九度，中南部高溫達三十二甚至三十三度，週五北部可能會短暫轉為多雲到晴，有機會見到陽光。

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下週一明顯降溫 冷到週五

週六清晨開始，北部海面有一道冷鋒通過，中部以北、東半部有零星短暫雨；下週日開始東北風稍微增強，北部、東北部稍有涼意，但平均仍有二十二至二十五度，中南部降溫不明顯，雨區範圍主要在北部及東半部地區，中部有零星短暫陣雨，南部地區雲量也會增多。

週一開始東北風增強、華南雲雨區水氣東移，中部以北感受明顯，北部氣溫約十七至二十二度；週二或週三可能增強為大陸冷氣團，週二北部平均十六至十八度，週三低溫約十四至十六度，日漸下滑，沿海空曠地區、近山區平地、河谷區可能再低一、兩度，不過週三白天降雨開始變少，僅北部、東半部、中部山區有零星降雨。

週三晚間明顯轉乾，但冷空氣持續增強，北部很有可能下探至十四度以下低溫，乾冷型態將持續至週五。

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