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    首頁　>　生活

    估35萬劑莫德納 最快第14輪混打

    指揮中心規劃本月開放AZ混打BNT、莫德納疫苗，粗估後者有機會釋出約三十五萬劑。（資料照，指揮中心提供）

    指揮中心規劃本月開放AZ混打BNT、莫德納疫苗，粗估後者有機會釋出約三十五萬劑。（資料照，指揮中心提供）

    2021/11/04 05:30

    〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心規劃本月開放AZ混打BNT、莫德納疫苗，粗估後者有機會釋出約三十五萬劑，將評估是否第十四輪開放。此外，昨起提供第十三輪BNT、AZ疫苗預約，已約一一二萬人完成，預約將於今中午截止。

    第13輪 已112萬人預約BNT、AZ

    第十四輪疫苗將於精算數量後，評估是否開放混打，指揮中心粗估第十二輪打完再加計美國贈送約有一九○萬劑莫德納疫苗，要保留第二劑給已打第一劑約一○五萬人，提供單選或複選莫德納要等第一劑約七十七萬人、估計最大值五十萬人，兩者人數約一五五萬人，等於有機會釋出約三十五萬劑。至於BNT疫苗可釋出多少數量混打，則仍在計算今年底可進多少量再精算。

    外界關注青少年第二劑BNT是否緩打，指揮中心指揮官陳時中回應「目前沒有這個計畫」，現在送衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）由專家討論。

    指揮中心發言人莊人祥表示，國內十二歲到十七歲感染心肌炎機率，每百萬人男性為二九二人、女性二八二人。美國每百萬接種人次中，十二歲到十五歲男性接種第一劑發生率四．二，第二劑卅九．九；十六歲到十七歲男性第一劑發生率五．七，第二劑六十九．一，這些數據都會提供ACIP專家評估。

    不良事件 已核定救濟三件

    國內累計接種逾二五四八萬劑疫苗，人口涵蓋率七十三．九七％。接種武肺疫苗後不良事件通報有一萬多件，衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）已完成救濟審議廿二件，認定三件相關。一是桃園市男子接種AZ後出現血栓併血小板低下症候群；一件為傷口有問題，獲救濟一萬元；一件只有發燒，症狀輕微，不予救濟。有一人無法確定症狀是否和疫苗有關聯，核定救濟五千元。

    另外，一名孕婦今年七月、八月分別接種一劑莫德納，十月六日凌晨破水生產，嬰兒出現凝血功能異常、隔天死亡。指揮中心表示，將協助家屬申請預防接種受害救濟，但目前「並未認定」嬰兒死亡與媽媽接種疫苗相關。

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