台南公車輕旅行遊俗女村 報名快來

台南市公車輕旅行活動第二場次，11月13日將由「俗女養成記之菁寮無米樂」接棒。（記者劉婉君攝）

2021/11/02 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕交通局與大台南公車故事館合辦的「公車串聯地方美好」公車輕旅行活動，首場搭棕幹線遊戲劇「斯卡羅」片場及經典小鎮鹽水，受到歡迎，第二場將由「俗女養成記之菁寮無米樂」接棒，報名至五日止。

公車輕旅行「俗女養成記之菁寮無米樂」，將於十三日下午二時從大台南公車新營客運總站出發，搭乘黃6-1號公車至後壁菁寮社區，由在地專業導覽人員帶民眾逛菁寮老街、無米樂社區及墨林農村文物展示館，探訪「俗女養成記」女主角嘉玲成長的地方，感受菁寮的魅力，再搭黃6返回新營。

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交通局公共運輸處表示，公車輕旅行第一場「棕幹線—斯卡羅之一百五十年前府城風貌與鹽水老街探巡之旅」，於十月底辦理，遊鹽水橋南老街、親水公園、永成戲院及鹽水武廟等知名景點，並參觀岸內糖廠影視基地。相關行程規劃及搭車資訊也提供民眾參考，可自行安排體驗。

棕幹線公車發車時間為每日上午五時四十分至晚上九時四十分，從新營站及佳里站發車，約二十至三十分鐘一班 。建議可於上午十一時三十五分從新營站搭乘棕幹線出發，十一時五十三分抵達鹽水站後，建議停留三至四小時，可先品嚐鹽水意麵、豬頭飯、傳統冰品等美食，再逛鹽水八角樓、永成戲院、月津港親水公園、橋南老街等，下午三時四十七分再從鹽水站搭棕幹線返回新營。相關場次內容及報名可查詢「大台南公車故事館」FB粉絲專頁。

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