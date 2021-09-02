新北國高中生打疫苗 侯友宜：入校施打

2021/09/02 05:30

〔記者邱書昱、林欣漢、吳正庭／綜合報導〕武肺疫情趨緩，新北市昨天再現「+0」，市長侯友宜表示，雖無新增確診個案，仍鼓勵民眾前往全市33處社區篩檢站篩檢，找出隱形傳播鏈。針對國、高中生接種BNT疫苗，他說，將按照中央順序入校施打，符合資格者有17多萬名學生，待疫苗配發就能接種。

侯友宜指出，市府將持續監測風險較高區域及民生物資場所，讓疫情獲得有效控制；8月25日至31日，新北果菜市場PCR篩檢3623人，8月25日新北家禽市場PCR篩檢498人，共4121人全數為陰性。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，新北有17多萬名國、高中生，將按照中央的接種順序，採入校施打方式，接種前也會調查意願、替學生造冊及媒合醫療院所，待中央配發疫苗就能進行。

副市長劉和然說，18歲到22歲大學生納入BNT疫苗接種對象，國人施打疫苗的涵蓋率能提升，但某些人只能打特定疫苗，且30歲到40歲族群再次落空。他認為，疫苗的公平性、分配邏輯很重要，沒有做好就會產生相對剝奪感，被質疑黑箱作業、聯想到政治操作。

另外，金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基昨代表產業公會等團體，連署向金門縣政府陳情，建議解除快篩機制，增加台灣、金門空中航線運能。金門縣府回應，只要快篩量能允許，觀光處將爭取運輸量能提升至最大，民眾陳情意見將於防疫會議討論，做為施政決策參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法