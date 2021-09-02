血壓低於130 心血管風險降26％

台大醫院參與跨國合作研究，發現血壓控制在130○毫米汞柱以下，心血管風險下降26％。（資料照）

2021/09/02 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院參與跨國合作研究，歷時逾三年追蹤，發現中老年的華人將收縮血壓控制在一三○毫米汞柱以下，心血管風險下降二十六％，這項研究於今年歐洲心臟學會年會發表，並刊登於「新英格蘭醫學雜誌」期刊，根據研究結果，我國高血壓治療指引標準將下修。

高血壓治療指引 我將下修

並列第一作者的王宗道，是台大醫院心血管中心主治醫師及台灣高血壓學會理事長，他表示，這項研究跨台、中、日，共二十六個醫院及學術單位共同進行，募得八千五百一十一名六十歲至八十歲高血壓病患，其中台大醫院收案兩百名。

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急性心臟衰竭風險降73％

研究分為積極治療組與標準治療組，將積極治療組收縮壓控制在一一○至一三○毫米汞柱間，標準治療組收縮壓控制在一三○至一五○毫米汞柱間追蹤超過三年，發現積極治療組心血管問題風險比起標準治療組低了二十六％，中風、急性冠心症風險下降約三成，因心血管問題導致死亡風險下降二十八％，其中急性心臟衰竭風險下降幅度最大，達七十三％。王宗道表示，急性心臟衰竭與高血壓最相關，因此血壓控制後風險下降幅度最多。

根據我國目前指引，收縮壓與舒張壓超過一四○／九○毫米汞柱罹患高血壓。台灣高血壓學會與中華民國心臟學會新版高血壓治療指引預計年底出爐，根據此研究，我國高血壓標準擬下修，建議收縮壓控制在一三○毫米汞柱以下。

此外，民眾到醫院量血壓容易緊張，數值常比在家中高，新指引除了下修標準值，也將醫療現場等因素納入，強調居家、定期量血壓是高血壓防治基本功。

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