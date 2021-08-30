暑假前最後週日 南投風景區湧人潮

2021/08/30 05:30

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕昨是開學前最後一個週日，南投縣各風景區都湧現人、車潮，日月潭停車位一位難求以外，通往溪頭的延溪公路車陣綿延2、3公里，一整天下來總遊客量約7000人。清境、合歡山一樣遊客眾多，清境農場青青草原入園數約5936人，比前日增加200多人，為3個多月來最多的一天。

日月潭前、昨日兩天的遊客很多，伊達邵商圈從早到晚都有遊客遊逛，但商家反映買氣還未完全恢復。溪頭自然教育園區前晚舉辦「溪頭迎星派對」，有不少遊客安排2天1夜的行程，昨日也有不少遊客一早開車上山。

請繼續往下閱讀...

台大實驗林管處表示，園區承載量限制在4500人以下，遊客數達上限即暫停賣票，待有人出園空出名額後再恢復賣票，整天下來總遊客數約7000人，是3月以來最多的一天。

清境、合歡山旅遊軸線昨日依然是遊客熱門遊玩路線，合歡山上一早停車場就客滿，而清境地區也不遑多讓，台14甲線車流多，清境農場青青草原入園數約5936，比前日增加200多人，為3個多月來最多的一天。

不只風景區遊客明顯回流，國道6號昨日下午3時過後，東向西方向即埔里往台中方向，從北山段過後即車多，過了東草屯車速大降，甚至接近舊正交流道、國3系統交流道，還出現塞車情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法