基隆原住民豐年祭縮小規模 林右昌︰傳承不中斷

基隆市長林右昌穿上原住民服飾和原民同慶。（記者盧賢秀攝）

2021/08/29 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市原住民聯合豐年祭活動昨天在原住民文化會館旁廣場熱鬧登場，雖然今年因疫情考量縮小規模，但原住民不減熱情，基隆市長林右昌也換上原住民傳統服飾一起歡慶豐年祭，並祈求疫情早日過去、來年繼續大豐收。

不開放民眾入場 頭目代表祭祖

基隆市原住民聯合豐年祭往年參與人數都超過千人，除傳統祭祖儀式外，重頭戲是族人手牽手跳大會舞，在祭典中也有許多原住民族共食傳統美食；今年受疫情影響，縮小舉辦規模，不開放一般民眾入場，僅由各地區頭目代表進行傳統祭祖儀式。

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林右昌說，雖然仍在疫情期間，市府秉持傳統與原住民合作舉行豐年祭，這是原住民的文化傳承，絕對不能中斷，也感謝大家配合防疫指引；基隆市的疫情目前穩定，2個月前就出現零確診，至今更已連續17天沒有新增案例，部分尚未施打疫苗的長輩，若確實不便出門，衛生所會啟動到家打疫苗服務。

此外，基隆市政府觀光及城市行銷處發行「晒基隆」夏天的海，帶領民眾嬉遊東岸、踏浪觀海，還邀請在地達人領路走訪私房路線和超在地小吃，抓緊夏天的尾巴。

「晒基隆」 達人領路玩私房路線

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「晒基隆」專刊除了在基隆市旅遊服務中心、借問站，北台灣各地旅遊服務中心，松山機場及台鐵、高鐵、捷運站，也在全台特色書店、雙北特色旅店等處鋪陳，也可以上基隆旅遊網網站下載電子檔和電子書讀取資訊。

基隆原住民豐年祭活動，規模縮小，原民熱情不減。（記者盧賢秀攝）

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