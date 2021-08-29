第7輪今預約 AZ百萬人可接種

預約平台納BNT選項

2021/08/29 05:30

〔記者楊媛婷、吳亮儀／台北報導〕BNT疫苗昨下午兩點起納入武肺疫苗預約平台意願登記選項，僅開放三小時，就超過一百九十七萬人登記；指揮中心宣布，第七輪接種提供AZ疫苗，凡七月十九日前意願登記選擇AZ的廿九歲以上民眾和第九類十八歲以上民眾，於廿九日上午十時到卅一日中午十二時預約接種，九月三日到十日施打，估一百萬人符合預約資格。

不開放預約第二劑 除醫護不混打

疫情中心指揮官陳時中提醒，符合第七輪疫苗接種資格者，若要加選BNT疫苗，卅一日下午四時後才能勾選；而第七輪往下開放給廿九歲以上年輕民眾施打第一劑，不開放預約第二劑，長者打AZ疫苗兩劑的間隔約十二週，會另做安排，也不排除再拉長。

請繼續往下閱讀...

昨天下午兩點一開放登記BNT疫苗，平台因登錄意願太踴躍，瞬間流量過大一度當機。陳時中說，民眾不用擠兩點登記，疫苗意願勾選非搶票，「不是先搶先贏」。

指揮中心表示，開放十八歲以上民眾，即起在疫苗平台勾選BNT疫苗，但十二到十七歲學生則毋須在平台登記，規劃採用流感疫苗接種方式，透過造冊在校園集中接種或到指定合約醫療院所接種。

ＢＮＴ開放登記 3小時湧197萬人

昨下午開放登記三小時，就有一百九十七萬七○八四人登記要接種BNT疫苗，其中十三萬一○一○人登記「只願打BNT」。之前單選莫德納「鐵粉」且未接種者，從約兩百萬人降為一百廿五萬人；同時選擇莫德納和BNT者，達七十五萬一三九五人。

BNT疫苗可望於本月底、下月初抵台，外界關切混打開放程度？陳時中說，目前除第一類醫護人員可混打AZ與莫德納外，其餘還不開放混打，其他年齡層開放情況，就看到貨狀況再排序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法