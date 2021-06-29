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    7採陰 基隆逸嘉長照再增1確診

    基隆市逸嘉老人長期照顧中心清艙大消毒後，29日共有8位被列為綠區的住民，將返回逸嘉長照中心，基隆市長林右昌視察後，叮囑工作人員，用最高標準照顧好住民的健康。（基隆市政府提供）

    基隆市逸嘉老人長期照顧中心清艙大消毒後，29日共有8位被列為綠區的住民，將返回逸嘉長照中心，基隆市長林右昌視察後，叮囑工作人員，用最高標準照顧好住民的健康。（基隆市政府提供）

    2021/06/29 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市昨新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例，為逸嘉老人長期照顧中心70多歲女性住民，先前7次採檢都是陰性，第8次採檢才確診，累計逸嘉群聚感染案已有31人染疫；市長林右昌昨到逸嘉督導防疫，要求從嚴落實，全力阻斷感染源。

    累計31人染疫 林右昌督導防疫

    據基隆市府統計，截至28日止，仁愛護理之家有2名住民確診，安泰護理之家有15名住民、4名護理人員確診，逸嘉長照中心有25名住民、6名照顧服務員確診。

    7月3、4日開放75歲以上打莫德納

    林右昌也宣布，7月3日、4日開放75歲以上長者施打莫德納疫苗，各區施打疫苗的場所與先前接種AZ疫苗的地點相同，分別為仁愛區公所禮堂、中正區公所禮堂、中山區中山高中體育館、建德國小活動中心、武崙國小穿堂、安樂區安樂國小活動中心、信義區市立體育館2樓、暖暖區碇祥里民活動中心1樓、七堵區七堵火車站光明路側、百福國中活動中心。

    民眾借書 150名額郵局免費配送

    三級警戒期間，為紓解民眾無法到圖書館借閱書籍的遺憾，林右昌昨宣布，市府與基隆郵局合作，今起推出「基隆防疫有書香、借6送2」服務，文化局提供書籍，郵局免費配送，共有150個名額，額滿採電腦抽籤。

    林右昌說，書箱中有6冊，其中4冊是基隆市公共圖書館精選好書，再贈送2冊「大基隆歷史場景再現整合計畫」專書，民眾可留下收藏。

    文化局長陳靜萍表示，民眾閱後只要歸還4本館藏圖書即可，在公有圖書館10處還書箱都可還書，配送地點僅限基隆市，每處地址限申請一次，今上午9點至30日晚上9點，凡住在基隆市並持有基隆市公共圖書館借閱證的民眾，皆可到市長臉書粉絲專頁、基隆市公共圖書館、基隆市文化局官網線上申請。

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