嘉縣疫苗殘劑施打 明起可向醫院預約

嘉義縣政府昨決定殘劑使用由衛生所及各醫療院所開放預約，醫院部分於28日起受理，衛生所因預約踴躍，已暫停預約。（嘉義縣政府提供）

2021/06/27 05:30

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕中央流行疫情指揮中心開放武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗殘劑施打，嘉義縣政府昨決定殘劑使用由衛生所及各醫療院所開放預約，醫院部分於28日起受理，衛生所因預約踴躍，已暫停預約；嘉義縣、市昨均無新增確診病例。

縣衛生局長趙紋華表示，疫苗殘劑數量很少，將由各醫療院所開放預約並依序通知施打，另將預約名單及施打狀況，公開在網站及醫療院所明顯處。

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衛生所預約踴躍 已暫停

趙紋華表示，各衛生所目前預約登記人數踴躍，已停止預約作業，將針對已登記民眾姓名隱碼公告於網頁及衛生所明顯處，並依序提供殘劑接種服務，接種完會註明日期以示公正；如當日有殘劑，通知後無法前來接種，順延3位，第2次通知仍無法前往接種視同放棄。

縣長翁章梁指出，已針對1到5類未接種對象擴大評估，如居家式、社區式被照顧者、社會局送餐志工、 往返北農的貨車司機；而到各家戶發送疫苗接種通知單的鄰長，還有縣府團隊支援社區擴大接種站工作人員等，為建立民眾與工作人員間雙向保護力，將名單上傳中央後，提供接種。

嘉義縣獲配4萬3300劑疫苗，已接種4萬206劑，使用率92.85%，全縣75歲以上長者為4萬6954人，已有1萬9348人接種，疫苗接種率41.2％，全縣疫苗接種率為8.08％。

嘉義市疫苗施打採預約方式，依造冊施打管控，殘劑開放順序依照中央公布公費疫苗施打順序接種，若有變動將滾動式修正；市府衛生局副局長廖育瑋表示，嘉義市獲配2萬9100劑疫苗，已施打完畢，共3萬2212人接種（疫苗每瓶標準可施打10劑，醫護人員以足量施打及不浪費原則，部分可打11劑），目前無殘劑，社區75歲以上長者疫苗接種率41.1%，中央下一批分配疫苗預計7月1日到貨，開打日期將再公告。

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