桃園蚵間國小線上教學 祖孫一起學習

防疫期間，阿嬤翁秀玲最重要的工作就是陪孫子進行線上教學。 （蚵間國小提供）

2021/06/27 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕5月間武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全國三級防疫警戒以來，各級學校學生透過遠距教學來學習，桃園市新屋區蚵間國小63位學生，一半以上是隔代教養，阿公、阿嬤這些日子陪伴、督促孫子居家線上學習，本身從沒接觸過平板電腦（平板）到學會開機、簡易操作，進而跟孫子一起聽課、討論內容，祖孫關係更親密融洽，是疫情嚴峻下的意外收穫。

一半以上隔代教養 努力學平板

蚵間國小校長江惠玲表示，該校是全市最南邊的學校，打從停課開始就提供平板給學生使用，學童的阿公、阿嬤起初只是協助按表操課，之後慢慢地融入學習角色，也重拾小時候讀書樂趣、了解時代變化，線上教學開啟了祖孫情感另類的聯結。

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阿公、阿嬤重拾讀書樂趣

57歲婦人翁秀玲的2個孫子分別念蚵間國小1、2年級，她說，第一天線上教學時，家裡沒有平板，急就章拿手機觀看，所幸學校隔天早上通知她有免費平板可借用，最初一竅不通，甚至用到卡關、故障，匆匆騎著機車拿去學校，老師都很熱心幫忙解決問題，還教導一些技巧，她如今能輕鬆上手。

翁秀玲說，陪孫子讀書的感覺真的很新鮮，例如國語注音符號念法跟她所學就大不相同，以「寫」為例，以往是「ㄒ、ㄧ、ㄝ」3個分開念，現在則是「ㄒ」、「ㄧ、ㄝ」兩部分分開念，她都認真聽線上課程，有時候會考考孫子，偶爾會被孫子糾正，由於防疫居家學習的緣故，她從阿嬤角色變成孫子的同學，也堪稱學校的學生，三重身分別是有趣。

老師︰操作儘量一指通模式

蚵間國小老師張瓊霞表示，老師們很用心讓平板操作模式儘量達到一指通模式，建立類似手機APP，讓阿公、阿嬤輕易上線，不過即使是最基本開機、關機、充電，仍會碰到一些狀況，例如原始設定跑掉而無法連線、關機程序不完整導致後來無法開機，所幸學生家都住在學校附近，老師們可以隨時服務。

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