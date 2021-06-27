竹市華德福非營利幼兒園 今起線上登記

市府推動新校園運動，提供具美學、安全的學習環境。圖為高峰非營利幼兒園。（記者洪美秀攝）

2021/06/27 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市華德福非營利幼兒園工程進度達8成，預計8月底開學，今天（27日）起招生。設籍新竹市皆可報名，採線上登記，共招收120人，每月學費不超過2500元，低收及中低收入戶免繳費用。

登記人數若超額 抽籤決定

市府表示，具有優先入園資格（低收入戶、中低收入戶子女、身心障礙、原住民等）今天即可登記報名；一般生29日登記，登記人數超過應收名額時，將抽籤決定。

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市長林智堅表示，新竹市出生率全國名列前茅，家長們非常重視教育，市府推動新校園運動，提供具美學、安全的學習環境。103學年設立全台首座公辦公營的華德福實驗學校，讓家長、學生有多元教育選擇。

林智堅說，即將完工的華德福非營利幼兒園，校舍順應地形，打破傳統方形格局，並以木構造、自然塗料打造森林教室，內部牆面大量留白，教室外有大片草地讓孩子貼近自然。

家長可參加線上招生說明會

市府教育處表示，因應防疫，採取線上報名及抽籤，家長可參加線上招生說明會，簡章可至華德福非營利幼兒園官方網站https：//reurl.cc/O04beR 或新竹市公共化幼兒園招生系統http：//kids.hc.edu.tw/ischool/publish_page/170/ 下載。

教育處提醒，若子女已錄取其他公立及非營利幼兒園，家長須通知原錄取園所並辦理放棄入園程序，檢附放棄入園資格切結書，才能報名華德福非營利幼兒園。除了華德福非營利幼兒園即將完工，已啟用的有茄苳國小附幼、三民國小附幼及高峰非營利幼兒園，加上110學年招生的關埔國小附幼及規劃中的市立新竹幼兒園及新竹國小附幼，預計112年這7所幼兒園可增加1712個招生名額。

新竹市華德福非營利幼兒園今天起開放線上報名登記，有120個名額。圖為市長林智堅（左一）之前與幼兒互動情形。（資料照，記者洪美秀攝）

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