市府數位轉型宣傳 動用二備金挨批

因應後疫情產業轉型，臺北市政府25日舉行記者會，提出「臺北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，帶動產業邁向新時代。（記者方賓照攝）

2021/02/26 05:30

〔記者楊心慧、鄭名翔／台北報導〕因應後疫情產業轉型，北市府提出「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，宣布未來兩年數位基礎建設，昨大張旗鼓選在晶華酒店開記者會說明，但白皮書中公布15項計畫，包含台北通、酷課雲、智慧停車、公有場域無現金支付等皆為早就開始執行的舊內容，甚至還動用救命錢、第二預備金450萬元規劃執行該白皮書，其中媒體宣傳竟花高達225萬元，遭藍、綠議員痛批違法亂紀亂花錢，議員王世堅更批評，當全民做防疫之時，柯市府關心的是做宣傳，十分荒謬。

450萬 規劃執行該白皮書

根據市府提供的支出細項，白皮書編印100萬、發表記者會25萬、媒體宣傳225萬、錄製Podcast 30萬、數位主題策展及網路推播70萬。秘書長陳志銘昨受訪說明，450萬包含白皮書編排跟印製，以及這場記者會，後面還有9個局處會針對不同的政策主軸再做宣傳，整個項目是450萬，並非只有單場記者會。

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王世堅痛批，細看白皮書內容，包含TaipeiFree、智慧校園、5G建設等，不是中央推動的建設，就是前朝舊有的政策，皆不是柯文哲的功勞，浪費公帑450萬，竟是製作幫柯收割造神、自吹自擂的政策白皮書，甚至在防疫之際只想著宣傳，根本是罪加一等。

游淑慧：柯花錢做大內宣

議員游淑慧痛批，柯就是花錢做大內宣，整個團隊寄生市府，自己要花的，就用市府預算，每次質疑柯市長這件事，他就會說民進黨也這樣，所以就有樣學樣嗎？

議員許淑華則批評，第二預備金應是疫情需要緊急應用時才使用，柯市長每次都將政府的錢當作是零用錢，違法亂紀情況屢屢出現，社會應給柯壓力，不管執行任何政策，應尊重預算編列相關法規規定。

論壇去年底完成 來不及編預算

對此，陳志銘解釋，去年開始舉辦相關論壇，舉辦幾場後發現，不該只是一本報告書而已，應把整個論壇成果彙整，在今年2月做發表，但去年論壇完成已是去年11月底，已在審預算，因此沒編列這筆預算，所以才動用第二預備金。

經費運用合理性 議員質疑

議員許家蓓指出，柯文哲去年就曾提要協助產業轉型，政策還沒執行，就先動支「救命錢」第二預備金辦理白皮書宣傳，支用金額高達450萬，記者會還選在高級飯店召開，不禁讓人質疑經費運用的合理性？

柯文哲會後受訪表示，數位基礎建設市府一直有做，但過去各局處並沒有上位指導原則，如今有府級團隊來支援各局處，支持各局處發展ｅ化，訂定上位指導原則、明確計畫，建立專案小組，未來兩年數位基礎建設是台北市政府的重點工作。

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