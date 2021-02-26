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    首頁　>　生活

    盧秀燕反中火設機組 民進黨批怕無政治籌碼

    2021/02/26 05:30

    環局：再興建2部燃氣機組 中火將成全世界最大火力電廠

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨最近推動保護藻礁的公投連署，中火增設燃氣機組再度被關注，民進黨台中市議員黃守達批市長盧秀燕堅持要求中火若增加燃氣機組一定要拆燃煤機組，是擔心「不再有政治籌碼」，而對於近日台中空品又是紅色警戒，陳世凱則反諷要「谷關空氣瓶」，江肇國要市府進行專案報告；對此，環保局表示，中火是台中最大的固定污染源，未來興建2部燃氣機組，將讓中火成全世界最大的火力電廠。

    增設燃氣機組 解決空污

    國民黨中央協助環團發起「珍愛藻礁」公投連署，加上盧秀燕要求中火若增置2部燃氣機組就要拆除4部燃煤機組，市議員黃守達昨天批國民黨的能源政策令人錯亂。

    他表示，盧秀燕因為反空污所以反中火燃煤，中央規劃在中火增設2部燃氣機組，就是解決空污問題。

    黃守達表示，今年1月30日立法院通過「2035中火燃煤全部除役」，主要是設置新燃氣一、二號機組，兩年運轉順利後即除役不拆除，現有2部燃煤機組，無運轉許可，但機器保留，以因應緊急危機，台中電廠10部燃煤機組原定2046年前全部除役，提前約2035年就實現。

    除役不拆 因應緊急危機

    黃守達表示，立法院副院長蔡其昌的提案就是為目前的中火解套，但是盧秀燕不斷要求燃煤機組一定要拆除，因為她怕的是「失去政治籌碼」。

    盧要求須拆燃煤機組

    環保局表示，中火現有10部燃煤機組發電量為550萬瓩，未來興建2部燃氣機組，發電量共260萬瓩，相當於4.7部燃煤機組，若不先汰換掉老舊的燃煤機組，就直接增加2部燃氣機組，機組變成「10+2」，中火將成全世界最大的火力電廠，增加中部空污負荷，而立法院決議文所提除役不拆除，不拆除就有可能再運轉。至於昨天空品差，市府已啟動空氣污染防制措施，執行各項應變作為。

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