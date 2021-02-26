迎接228連假 首波車潮今湧現

交通部高速公路局預估，國道5號預估今天上午10點開始湧現車潮。（資料照）

2021/02/26 05:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕228和平紀念日3天連假將自明日開始，交通部高速公路局表示，預估今日國道會有首波返鄉、出遊車潮，國道5號預估上午10點開始湧現車潮，西部國道下午4點會有較大車流量，全日國道交通量預期會較平常週五增加10%、達105百萬車公里。

高公局指出，近年在連假前1天都有提前出現車潮的狀況，國5上午上班時間過後，車流就會持續增加，壅塞情況可能會一路持續到深夜12點；今日會針對國3往國5雙向及國5南下匝道實施精進式儀控，並開放國3南深路出口及南港聯絡道前的路肩供行駛。

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西部國道方面，下午4點後可能出現返鄉、出遊結合下班車潮，預期台北、桃園、新竹、台中等都會區周邊路段會較壅塞，大約晚間8點後逐漸紓解。

高公局預估，228連假中車流量最大的一天，應會出現在明天假期首日，預估國道全線車流量將達115百萬車公里，是平日1.3倍，其中南下64百萬車公里，更將是平日1.5倍之多。

全日預估將有6處重點壅塞路段，包含國1上午7點至下午3點楊梅─新竹系統、上午8點至下午4點彰化系統─埔鹽系統、上午10點至12點圓山─大華系統；國3上午7點至12點三鶯─關西、上午9點至12點烏日─霧峰系統；國5上午5點至下午4點南港系統─坪林等，行車時間需要平日的3倍至5倍，民眾可儘量避開。

依據交通部觀光局資料，這次連假雖因緊接過年連假，訂房率較往年稍低，但宜、花、東訂房率尖峰日（2月27日）仍達5成，預估將有大量車潮利用國5往返花東地區，連假第1、2日南下旅行時間預估達平日5倍；連假第2、3日北上旅行時間預估將達平日7倍。高公局建議，欲前往東部地區民眾多搭乘公共運輸。

高公局也規劃多項疏運措施，包含凌晨0點至5點國道全線暫停收費；上午6點至12點國5南港系統南下入口實施高乘載管制；凌晨0點至中午12點封閉國5石碇、坪林南下入口，全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口匝道等。

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