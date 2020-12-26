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    首頁　>　生活

    嘉縣全民運動館選址 議員有「異」見

    2020/12/26 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府爭取前瞻基礎建設計畫經費興建「全民運動館」，針對選址優先順序水上鄉、縣立體育場修繕、民雄鄉、朴子市，昨在議會臨時會中國民黨議員李國勝首先發難，要求把朴子市順位往前，民進黨議員陳柏麟則認為以目前規劃，屆時地方鄉鎮市公所根本不敢承接，潛在廠商也會裹足不前，恐淪為蚊子館。

    翁章梁：會向中央爭取更普及

    縣長翁章梁回應說，預算有限，無法讓大家都滿意，但縣府團隊會結合縣籍立委極力向中央爭取，儘可能將餅做大，讓運動館更普及，至於營運前景疑慮，議員意見很寶貴，會在規劃時納入考量，不容蚊子館發生。

    李國勝指出，縣府打算爭取1億元興建水上全民運動館，但日前行政院長蘇貞昌承諾補助興建嘉市西區全民運動館，水上與嘉市西區相距不遠，未來水上全民運動館恐淪為蚊子館，建議移至海區中心點朴子市，才能發揮預期功能。

    民進黨議員黃榮俊、林緗亭強調，水上全民運動館是立委蔡易餘與縣府大力爭取才納入規劃，絕不可半途而廢。

    國民黨議員林于玲說，民雄鄉人口全縣第一，卻只列在第三順位，不僅對7萬多位民雄鄉親不公平，大民雄區10多萬人也不滿。

    陳柏麟表示，中埔鄉爭取全民運動館多年未獲青睞，真的很不服氣，且依縣府目前全民運動館回饋規劃，週一至週五白天時段免費使用，只有晚上與假日才收費，如此一來，恐沒有幾個人願花錢運動。無黨議員蔡奇璋說，公有全民運動館營運前景大有問題，縣府應三思，否則花大錢建設卻無法運作，有負納稅人與鄉親期望。

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