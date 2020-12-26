為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    英變種病毒傳染力增56% 專家促速打疫苗

    在美國紐約甘迺迪國際機場的旅客，正在觀看自己的武漢肺炎檢測結果。美國政府廿四日宣布，自廿八日起從英國入境的旅客，必須附上登機前七十二小時內的武漢肺炎篩檢陰性證明。 （法新社）

    在美國紐約甘迺迪國際機場的旅客，正在觀看自己的武漢肺炎檢測結果。美國政府廿四日宣布，自廿八日起從英國入境的旅客，必須附上登機前七十二小時內的武漢肺炎篩檢陰性證明。 （法新社）

    2020/12/26 05:30

    〔編譯周虹汶、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕英國倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）傳染病數學模型中心（CMMID）廿三日指出，英國政府廿日公告九月即在英格蘭現蹤的武漢肺炎新毒株「VUI」（亦稱為B.1.1.7），突變後傳染力增加五十六％，呼籲施打疫苗速度加快，以免更多民眾枉送性命。美國和日本正嚴格避免變種病毒入境，但防不勝防，德國廿四日確定「VUI」已侵門踏戶；日本廿五日也確認從英國返回的五人感染新變種病毒株。

    英國首相強森十九日曾表示，「VUI」傳染力可能提高將近七成。CMMID根據新毒株的傳染力斷言，雖還不能確定其致死威力是否也比突變前增加，卻已可預見明年武漢肺炎病患住院及死亡人數皆將高於今年。研究指出，維持十九日之前提高的警戒措施恐無濟於事，「除非小學、中學、大學也關閉」，鬆綁任何管制措施可能引發「病毒大反撲」，建議施打疫苗的腳步大幅加快，才能產生可觀影響。

    防不勝防 德國淪陷

    德國廿四日宣告淪陷，感染變種病毒的首例由西南部巴登─符騰堡邦驗出，確診者廿日自德國法蘭克福機場飛往英國倫敦希斯洛機場探親，返國驗出武漢肺炎病毒陽性反應，進一步檢測確定染上「VUI」，當事人目前出現輕症，在家中隔離。

    由英返日 5人染「VUI」

    日本廿五日也中鏢，已驗出五人感染「VUI」，皆由英返日，其中四人未出現症狀。日本從本月廿四日起，加強對英國入境者的邊境管制，除了日本人以外，來自英國的旅客均暫停入境。

    鑑於南非已有另一變種毒株出現，日本首相菅義偉廿五日宣布，拒絕曾停留南非的外國人士進入日本。

    英旅客入美 須附陰性證明

    美國疾病預防管制中心（CDC）繼廿二日直言不排除「VUI」已在美散播，廿四日終於加入全球近四十國對英禁運行列，規定來自英國班機的旅客，須在登機前取得三天內病毒檢測陰性報告。此令廿五日簽署後，將於廿八日正式上路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    屏東石頭營碉堡文資現勘 二戰日軍指揮部曝光
    2020/12/25 23:30

    屏東石頭營碉堡文資現勘 二戰日軍指揮部曝光

    捨不得花！他PO長輩「破萬三倍券」求救 網友神解
    2020/12/25 11:30

    捨不得花！他PO長輩「破萬三倍券」求救 網友神解

    自由追新聞》山難搜救量暴增 禁出國就瘋登山的關鍵亂象
    2020/12/25 11:00

    自由追新聞》山難搜救量暴增 禁出國就瘋登山的關鍵亂象 影片

    BBC十大「改變亞洲的決定性時刻」圖輯 台灣、香港入選！
    2020/12/25 08:02

    BBC十大「改變亞洲的決定性時刻」圖輯 台灣、香港入選！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播