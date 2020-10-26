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    鄰避設施？ 台南市禽畜糞處理場四處碰壁

    台南每年禽畜糞產生量逾38萬公噸，年處理量不到一半。（資料照，農業局提供）

    台南每年禽畜糞產生量逾38萬公噸，年處理量不到一半。（資料照，農業局提供）

    2020/10/26 05:30

    「農業循環資源利用研究中心」選址 消息曝光地方激烈反彈

    記者吳俊鋒、萬于甄／專題報導

    如同家庭垃圾或事業廢棄物的掩埋場一樣，禽畜糞處理問題也面臨「鄰避情結」效應，無論到哪裡設置，都會遭遇地方阻力，甚至還在選址階段時，反對聲浪就排山倒海而來，讓政府與養殖戶相當頭痛。

    中央去年就有意在台南的白河、六甲、新營與安定等區設立「農業循環資源利用研究中心」，以協助禽畜糞的處理，但選址消息一曝光，地方群起反彈，窒礙難行。

    禽畜糞每年超過38萬噸

    目前台南市養豬業者約有600位，以個體戶居多，豬隻總數62萬頭，每年禽畜糞產生量多達38萬2658公噸，而台南禽畜糞堆肥場約5場，年處理量僅約15萬4152公噸。

    即使柳營擁有知名的酪農產業區，禽畜糞的處理也不被認同，「堅決反對到底」的聲浪此起彼落，讓設置計畫無限期延宕；上個月，選址位置往南移，在新化進行會勘，同樣地方輿論譁然。

    堆肥場處理量不到一半

    當時民進黨立委賴惠員發出畜產試驗所會勘採訪通知，地方透過媒體報導才得到消息，質疑政府「先斬後奏」，群情激憤，揚言一旦禽畜糞「侵門踏戶」，將發動抗爭。

    選區涵蓋新化的立委林宜瑾及出身當地的市議員林志聰與李偉智，同屬綠營，卻都持反對立場。

    居民擔心畜產試驗所旁的場址勘查後，將會真的開始興建，不斷向林宜瑾陳情，堅決反對到底；林宜瑾表示，相對於全台南市的養殖戶，新化業者所佔的比例低，設置在當地，沒有說服力。

    林宜瑾解釋，禽畜糞容易因為異味引發空氣污染的疑慮，移動距離應該短一點會比較好，大老遠地設置在養殖戶佔比少的新化，是否適當，值得商榷。

    林宜瑾呼籲中央，爭議性較大的鄰避設施要充分與地方溝通，開誠布公，取得共識後再做細部規劃，以免造成誤解，發生抗爭。

    林志聰則在網路上公開宣示，要以自己的政治之路為賭注，阻止設置計畫，他也重申，新化並非養豬重鎮，況且畜試所是研究單位，不能與廢棄物處理混為一談，居民全力反對，呼籲政府三思。

    李偉智也指出，農委會想興建禽畜糞處理中心，不能沒有任何的通知，應該讓在地的里長、居民表示意見，即使是以研究、示範的模式設置，過程中仍會產生污染問題。

    有養殖戶認為，其實畜產試驗所是很合適的場域，屬於國有土地，取得容易，且面積廣闊，距離住戶較遠，對於周遭居民干擾程度小。

    台南市養豬協進會理事長曾勝誠則強調，產業要永續發展，廢棄物的問題可否妥善解決，相當關鍵，沒有「後顧之憂」，才能專心在管理工作上，努力提升品質。

    養豬協進會建議推有機肥

    曾勝誠說，禽畜糞能夠再利用，以推廣有機肥來取代化學肥，這種排泄物並沒有那麼可怕，況且若有專門的處理場，養殖戶就能減少委外的費用，降低成本，面對美國豬的進口，也會更有競爭力。

    曾勝誠憂心，除了禽畜廢棄物，處理病死豬、雞等屍體化製廠也很重要，否則不肖環保業者隨意傾倒、丟置，付出的社會成本將更高。

    有養殖戶建議，畜試所是重要的研究機構，可以建立具示範標準的大型處理場，有相關的作業流程來依循，落實環保。他以自家畜牧場的三段式污水處理設施為例，就是參考畜試所開發的範本來建置。

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