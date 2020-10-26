台東東翰輪首航 可載離島垃圾、生鮮

台東離島新貨輪「東翰輪」昨下下午在祥獅祈福中啟航。 （記者黃明堂攝）

2020/10/26 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府首次公開標租富岡漁港卸貨碼頭專船席，得標的「東翰輪」昨天首航，載重可達400公噸，且除傳統貨艙，還有獨立的垃圾艙及生鮮艙，可解決離島垃圾外運及生鮮食品運送的長期問題。

隔離貨艙 可解決輸運垃圾、生鮮

為加強離島貨船疏運品質，縣府農業處公開辦理「富岡漁港貨船碼頭及土地（A1-a1）出租案」，得標的瀚明企業有限公司以原本跑小三通航線的東翰輪加入綠島及蘭嶼航線。

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昨天下午，瀚明董事長黃竹與縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪等人共同拉首航綵帶，祥獅登船祈福，在長串鞭炮聲中，東翰輪啟航。

特別設低溫隔離貨艙 載生鮮貨物

綠島及蘭嶼近年來垃圾量隨著觀光客大增，因運送問題，島上頻傳垃圾爆量，針對此現象，瀚明董事長黃竹強調，東翰輪有3大隔離貨艙，其中一艙專為運載廢棄物設計。另外，以往生鮮物品必須保溫箱託運，東翰輪特別設計低溫艙。另一艙就是傳統的貨艙。

饒慶鈴說，蘭嶼及綠島民眾長期以來反映許多物資運送的問題，所以縣府透過公開招標貨輪船席，希望不管誰營運，都要協助解決離島貨運需求，結果，瀚明公司提出的營運計畫，獲評審全面支持。

農業處長許家豪指出，目前離島有巨龍、大發及瀚明3家船運公司，瀚明上軌後，能提供更多選擇，會有良性競爭，民眾可自行洽屬意的船公司託運。 他強調，廠商在港區自主管理的優劣，未來將納入泊位取得或納入評選的依據之一。

台東縣長饒慶鈴（中）、立委劉櫂豪（右）及副議長林琮瀚（左）為東翰輪首航揭開綵球。 （記者黃明堂攝）

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