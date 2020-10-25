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    台南「最醜」清水路 人孔蓋將下地並重鋪

    南市南區清水路路面老老化龜裂，多以「補丁」方式修補。（記者洪瑞琴翻攝）

    南市南區清水路路面老老化龜裂，多以「補丁」方式修補。（記者洪瑞琴翻攝）

    2020/10/25 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南區清水路是連接中華南路通往高雄的重要聯外道路，可是20多年來未重鋪路面，多處路面老化龜裂「皺巴巴」，被當地民眾譏諷為「台南最醜的道路」，現在市府終於爭取到經費1600萬元改善清水路，也會把沿線100個人孔蓋下地，讓路平好走。

    20多年未改善 龜裂破損補丁多

    清水路是中華南路串接至安平港，並通往台86線、安平工業區、高雄市主要的聯外道路，人車往來頻繁，地方反映已經20多年未重鋪改善，多處呈現龜裂、破損，但都僅以「補丁」方式修補，有礙觀瞻。

    爭取到1600萬 最快明年完工

    南市工務局表示，清水路改善經費1600萬元，其中中央前瞻計畫補助1280萬元，地方配合款320萬元，改善道路全長1500公尺、寬度23公尺，為使路面更平順，將邀集管線單位協調配合將沿線100處人孔蓋下地，預計11月完成工程規劃設計，再提報營建署審議後，可辦理發包作業，預計最快明年上半年完工。

    工務局說，市長黃偉哲要求「路平是一項沒有終點的市政建設，只有努力不斷爭取經費一一執行」，維護道路品質要不斷精進求更好，提升聯外道路品質，還給地方安全舒適的行車環境，讓民眾對市府的努力「有感」。

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