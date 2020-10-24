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    惜食平台啟用 台南開元市場送愛心

    南市第13處惜食平台開元市場，昨日由台南市長黃偉哲）、立委陳亭妃共同主持啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）

    南市第13處惜食平台開元市場，昨日由台南市長黃偉哲）、立委陳亭妃共同主持啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）

    2020/10/24 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市社會局推廣公有零售市場建置愛心惜食平台，第13處惜食平台開元市場昨天啟用，市長黃偉哲感謝各界支持與幫忙，並承諾未來將持續設置惜食平台，發揮愛心也友善環境。

    南市第13處 超過5萬人次受益

    社會局鼓勵市場攤商將進貨過多或是賣相不佳，但仍可食用的蔬果、魚肉等食材集中放置專用冰箱內，分享給有需要的人。南市各惜食平台從2019年7月至今年9月30日，累計捐贈食材10公噸455公斤，受益者達5萬3141人次。

    黃偉哲：創造三贏 再繼續拓點

    黃偉哲說，惜食平台發揮資源不浪費、垃圾不增加，並將食材分享給有需要者的三贏功能，期盼未來能結合各界公私協力的資源合作，促成惜食平台再繼續拓點，讓社會福利服務發揮最大效用。

    社會局表示，結合市場處推動惜食平台，盤點全市59處公有零售市場，尋找合適市場逐一佈建，但不同市場或因場地受限，或因攤商販賣種類，或鄰近市場的社區據點無領取需求等綜合因素考量，會有不同的佈建規劃。

    盤點公有市場 依狀況規劃佈建

    目前佈建13處惜食平台，有12處與公有市場合作，1處是與主婦聯盟台南分社合作，公有市場設置惜食平台約2成比例，仍有成長空間。

    社會局說，因民營市場不一定有成立自治會，多數民營市場組織薄弱，若無強制性法規或相關配套，設置惜食平台的成功機會低，或可能設置後無實際作為。

    主要提供社區關懷據點食材

    社會局表示，市場惜食平台主要是提供社區關懷據點的食材來源之一，志工有冰箱鑰匙可以打開取貨，一般弱勢家庭若有需求，則由「食物銀行」管道（民間捐贈物資）或轉介社會資源予以協助。

    社會局表示，因為專用冰箱需要管理，市場自治會及各攤商全力配合，還有慈揚基金會捐助冰箱才能順利運作惜食平台。

    開元市場惜食平台啟用，立委陳亭妃、開元市場自治會長郭全祿、慈揚基金會執行長王玉飛等人也出席，合力推廣惜食、續食的觀念。

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