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    首頁　>　生活

    中火促協金癌篩 彰縣疑似個案920人

    彰化縣政府昨天在中庭舉辦癌症篩檢抽獎活動，抽出多名幸運兒。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府昨天在中庭舉辦癌症篩檢抽獎活動，抽出多名幸運兒。（記者張聰秋攝）

    2020/10/22 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣和美鎮、伸港鄉、線西鄉緊台中火力發電廠，居民長期飽受中火排放廢氣危害，台中火力發電廠每年撥付1700萬元促進電力發展營運協助金（簡稱促協金）回饋地方，彰化縣衛生局將這筆促協金用在4項癌症篩檢，今年共2萬689人次參與篩檢，結果有920人發現疑似癌症或癌前病變，疑似個案全部轉介醫院確診做治療，多數早期發現，治癒率高。

    和美、伸港、線西 逾兩萬人篩檢

    中火撥付促協金，縣府經由健康回饋機制為和美、伸港、線西3鄉鎮，免費進行子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌及口腔癌等4大癌症篩檢，去年發現疑似癌症或癌前病變個案1300人，今年篩出920人異常，比去年減少。

    完成篩檢可抽獎 昨抽出幸運得主

    民眾只要完成1項癌症篩檢，除獲得1張100元健康禮券外，更能參加1200多項的當地農特產品及家電大獎抽獎，昨天縣府在中庭舉辦癌症篩檢抽獎活動（見圖，記者張聰秋攝），縣長王惠美在律師的見證下，抽出幸運得主，其中最大獎55吋電視、變頻冰箱、平板電腦各由篩檢序號A02761周○伶（和美鎮）抽中電視、篩檢序號B01385黃○錦（線西）抽中冰箱、篩檢序號C01193林○雪（伸港）抽中平板電腦。

    明年鹿港、福興、大城、芳苑列入

    王惠美說，明年中火促協金進行癌症篩檢時間和對象均擴大，明年篩檢時間從原本1月到7月延長為1月到9月，擴及沿海鹿港、福興、大城、芳苑等全部沿海鄉鎮，明年共7個鄉鎮免費癌篩。

    今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）來襲，參加篩檢人數仍與去年相近，與衛生局及衛生所既寄發篩檢通知，更利用電話邀約的模式提醒民眾接受檢查，並與縣內醫療院所合作大量設篩檢站，讓民眾就近篩檢，其中子宮頸抹片檢查8615人、乳房X光攝影檢查3589人、糞便潛血檢查6275人、口腔黏膜檢查2210人，合計2萬689人次，並送出100元健康禮券1萬4155張。

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