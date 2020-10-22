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    屏東高鐵進度 蘇揆：已編億元規劃

    高鐵延伸屏東的可行性研究還未核定。（記者侯承旭攝）

    高鐵延伸屏東的可行性研究還未核定。（記者侯承旭攝）

    2020/10/22 05:30

    〔記者侯承旭／屏東報導〕宜蘭高鐵進度超前屏東高鐵，引發屏東鄉親關切，質疑重北輕南，行政院長蘇貞昌日前於立院備詢時透露，高鐵到屏東沒有問題，已編列1億元進行後續的綜合規劃與環評。

    宜蘭高鐵進度超前 屏東鄉親關切

    屏東高鐵可行性評估去年11月已完成，行政院尚未核定，無法進行綜合規畫及環評，反觀宜蘭高鐵的綜合規劃11月底即將出爐，隨後進入環評。

    宜蘭高鐵進度超前屏東高鐵，連日引發屏東民眾熱議，有網友製表說明屏東81萬人、高鐵延伸554億元、尚未核定，宜蘭45萬人、高鐵延伸1746億元、已進入綜合規劃，質疑偏袒宜蘭。

    立委莊瑞雄日前質詢高鐵南延屏東進度落後，難以向屏東鄉親交代。

    閣揆蘇貞昌答覆表示，高鐵延伸屏東絕對沒問題，前瞻建設第三期預算已編列1億元，就是要進行相關路廊、車站、土地開發等規劃。

    國發會主委龔明鑫說，屏東高鐵的可行性已經審查完畢，行政院很快就會拍板，後續1億元的規劃與環評完成，就進入工程發包。

    林佳龍：多項軌道計畫在屏東銜接

    交通部長林佳龍也答覆指出，交通部將推動西部高鐵、東部快鐵計畫，屏東就是高鐵與快鐵銜接的重要基地，高鐵延伸屏東的進度看起來不是很快，因為屏東現在除了高鐵外，還有台鐵電氣雙軌化、高雄捷運延伸等，各個軌道計畫應該整合，1億元就是進行整合規畫。

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