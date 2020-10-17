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    宜花東旅館送消費券 最快11月上路

    為促進觀光，宜花東三縣的旅館業者推出聯合促銷活動。圖為宜蘭著名景點幾米公園，旅遊示意圖。（記者蔡昀容攝）

    為促進觀光，宜花東三縣的旅館業者推出聯合促銷活動。圖為宜蘭著名景點幾米公園，旅遊示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2020/10/17 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕交通部觀光局「安心旅遊」補助方案10月底結束，宜蘭、花蓮、台東旅館業者大結盟，緊接著推出聯合促銷活動，民眾只要入住3縣市合作旅館、飯店，就能領取電子消費抵用券，折扣為住宿費的1成，可在3縣合作商家購物，最快11月1日上路。

    交通部觀光局「安心旅遊」補助月底就要結束，旅宿業者擔心旅遊人潮減少，住房率下滑。為維持旅館營收與住宿率，宜蘭、花蓮、台東旅館商業同業公會結盟，共同組成「花（花蓮）木（台東）蘭（宜蘭）連線」，推出「宜花東住宿，送您消費券」活動。

    業者給QRcode 消費者存手機

    民眾只要入住3縣合作加盟的旅館、飯店，即可領取商品兌換券的電子QRcode；民眾將QRcode存在手機後，7天內至3縣合作商家消費時，出示就能獲得折抵優惠。

    宜蘭縣旅館公會理事長張芳鳴說，消費券折抵額度為住宿費10%，舉例來說，住宿消費3000元，能獲得300元商品電子兌換券，1萬元就能獲1000元，兌換券使用期限7天，鼓勵民眾安排一趟旅遊時，能把腳步留在宜花東，讓3縣旅館飯店業者及商家能藉此帶動業績和買氣。

    7天內到合作店家消費抵用

    張芳鳴指出，宜蘭縣剛開過說明會，業者參與情況相當踴躍，有30家至40家旅宿業者有參與意願，至於宜蘭縣合作商家則包括礁溪，湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會、宜蘭縣溫泉產業發展協會、宜蘭縣觀光協會、宜蘭縣觀光工廠發展協會、宜蘭博物館家族成員等，活動最快11月1日上路，將持續到明年4月30日 。

    宜蘭縣政府工商旅遊處長李東儒說，對於民間業者自發性提出促銷方案，縣政府表示支持，該計畫能在安心旅遊方案結束後，繼續促進觀光產業產值，縣府也會提供必要的行政協助，樂觀其成。

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