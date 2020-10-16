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    百年SL-21號蒸汽火車 修護啟動

    Shay SL-21號蒸汽火車昨運至台中市廠區整修。（記者林宜樟翻攝）

    Shay SL-21號蒸汽火車昨運至台中市廠區整修。（記者林宜樟翻攝）

    2020/10/16 05:30

    停駛45年陳列嘉義公園 運往台中市展開18個月整修

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕阿里山林業鐵路第一輛28噸阿里山登山型蒸汽火車Shay SL-21號已有106年歷史，1975年停駛後，即陳列在嘉義市嘉義公園，直到去年7月，SL-21號蒸汽火車運回林鐵車庫園區，阿里山林鐵及文化資產管理處編列2200萬元經費整修，昨天啟動整修計畫，將老火車運至台中市廠區展開為期18個月整修，目標是能動態保存，重新回到阿里山鐵路運行，再現風華。

    傳統工藝動態保存 盼重回阿里山行駛

    林鐵及文資處長黃妙修表示，SL-21號車體多已鏽蝕損壞，整修將維持燃煤動力系統，鍋爐採用傳統工藝擴管技法施作，而不是用現代常見焊接方式，可保存重要文物樣貌。

    因限於自有維修技術人力斷層，及汰換零件需委外製作加工，林鐵及文資處昨以吊車及拖板車將SL-21號運至台中市廠區整修，並派遣技術人員駐廠共同進行維修作業，並編撰維修手冊，以傳承技術。

    黃妙修說，為建立核心維修技術，整修工程將解構所有零件，重新繪製各個零件的標準尺寸圖，建立資料庫，管控零件組裝精確性，修復計畫將影像記錄留存，並保存重要零組件舊品文物。

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